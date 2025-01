Díky této investici se nyní Creative Dock kromě digitálních inovací zaměřuje i na odvětví hardwaru. Cílem společnosti je zrychlovat dobu uvedení fyzických produktů na trh, k čemuž jí má pomoct právě nFrontier věnující se prototypování a předvýrobě hardwaru. „NFrontier již umožnil některým našim zákazníkům zkrátit 30měsíční vývojový cyklus na pouhé čtyři měsíce. Toto zrychlení jsme již zaznamenali v digitálním světě a potřebujeme tuto rychlost přenést i do hardwaru,“ říká generální ředitelka Creative Dock Group Gabriela Teissing.

Společnost se dlouhodobě zaměřuje na region německy mluvících zemí. Na konci loňského dubna například koupila mnichovskou firmu Mantro Product Studio, která se taktéž zaměřuje na budování firem, zejména v oblastech strojírenství a energetiky. Do jejího portfolia patří dále německé značky Rohrbeck Heger se zaměřením na strategickou prognostiku nebo FoundersLane, která staví projekty v oblasti medicíny a zdravotnictví.

Obtíže v Německu

Creative Dock zároveň přiznává, že působení na německém trhu je nyní náročné. „Investice do nových zdrojů příjmů se odkládají nebo se vůbec nerealizují. Německo vypadá, jako by žilo z minulosti. Chuť riskovat a investovat do nového je nízká. Navíc trh ovlivňuje pokles automobilového průmyslu, kde zisky klíčových hráčů jako Volkswagen, BMW nebo Mercedes-Benz klesly o 18 procent. To vedlo k masivnímu propouštění hlavně na straně dodavatelů. Právě kvůli tomu jsme koupili nFrontier, tedy firmu, která přišla o většinu zakázek, ale po akvizici ji zákazníci oceňují víc než kdy dřív,“ uvádí Teissing. Skupina chce být aktivní i v regionu Blízkého východu. Zároveň testuje trhy v jihovýchodní Asii. Například ve filipínské Manile buduje off-shore hub.

Creative Dock vznikl v roce 2012 a za dobu své existence se stal mezinárodní společností s více než 450 zaměstnanci. Za posledních deset let vyvinul více než 120 společností zejména v oblastech e-commerce, logistiky, maloobchodu či telekomunikací. Mezi projekty skupiny patří mimo jiné digitální peněženka, která lidem pracujícím v zahraničí umožní snadno posílat peníze domů. Nyní by se chtěla pustit i do transakcí v kryptoměnách.

V minulém roce dosáhla společnost obratu 1,2 miliardy korun a pro letošní rok plánuje dvacetiprocentní růst. K jejím klientům také přibyl například japonský pivovarnický koncern Asahi. Creative Dock poskytuje služby i firmám jako Adidas, Avast, Mondelēz nebo Veolia.