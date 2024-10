ČEZ v úterý podepíše s firmou Rolls-Royce SMR spolupráci pro modulární reaktory

Slavnostního podpisu se zúčastní také premiér Petr Fiala (ODS), jenž označil stavbu malých modulárních reaktorů za významný rozvoj české energetiky, který přispěje ke zvýšení energetické bezpečnosti a soběstačnosti. První modulární reaktor v Česku by podle něj mohl vzniknout v lokalitě Jaderné elektrárny Temelín v první polovině 30. let. Fiala minulý měsíc zdůraznil, že Česko nemá zájem o nákup hotových malých modulárních reaktorů, ale chce se podílet na jejich výrobě v globálním měřítku.

Podle informací ČEZ je malý modulární reaktor od firmy Rolls-Royce SMR tlakovodní reaktor, který využívá aktivní i pasivní bezpečnostní prvky. Jeho elektrický výkon by měl být 470 megawattů, životnost reaktoru se počítá na nejméně 60 let.

ČEZ plánuje do roku 2050 postavit modulární reaktory o souhrnném výkonu tři gigawatty. Současné české klasické elektrárny v Dukovanech a Temelíně mají každá výkon asi dva gigawatty. Modulární reaktory by podle dřívějšího vyjádření ČEZ měly sloužit především pro dodávky tepla a měly by vznikat na území nynějších uhelných elektráren, například v Prunéřově nebo v Dětmarovicích.

Modulární reaktory je možné vyrábět sériově v továrnách a po jednotlivých blocích jich postupně víc soustředit na jednom místě. Podle expertů na jadernou energetiku se liší od velkých jaderných bloků především nižším výkonem a také rychlejší a jednodušší stavbou. Naopak provoz by mohl být podobný.

Stát na konci srpna se společností ČEZ uzavřel bezpečnostní smlouvu pro rozvoj malých a středních modulárních reaktorů. Dohoda má zajistit bezpečnostní zájmy státu při výběru budoucího partnera pro vývoj a výstavbu takových reaktorů v ČR. ČEZ tak například bude stát informovat o výběru dodavatele.