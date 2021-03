Petr Kellner: Nejbohatší Čech, který si pečlivě střežil soukromí | E15.cz

Smrtí Petra Kellnera příchází skupina PPF nejen o svého zakladatele a majoritního vlastníka, ale i o vizionáře, který udával investičnímu gigantu směr. A to ve chvíli, kdy PPF prochází obtížným obdobím a zároveň má před sebou řadu velkých projektů.

„Za dobu existence PPF ještě nikdy nebyl tak velký rozdíl mezi světem, který naše výroční zpráva popisuje, a světem, v němž se nachází. V roce 2019 se světu ještě dařilo,“ napsal loni Kellner ve výroční zprávě PPF za předloňský rok.

Vládce skupiny PPF sice zůstal i v roce 2020 neotřesitelnou jedničkou mezi českými a slovenskými miliardáři, ale jeho byznysu pandemie jednoznačně uškodila. Koronavirová pandemie výrazně dopadla na poskytovatele spotřebitelských úvěrů Home Credit. Ten byl ovšem tahounem PPF.

Nyní se Home Creditu nedaří, velké potíže má na čínském trhu, což se odrazilo na hospodářských výsledcích. Za loňský rok skupina vykázala ztrátu 619 milionů eur.

U Home Creditu se objevovaly varovné signály už dříve. Konkrétně loni zkrachoval plán vstupu skupiny na burzu v Hongkongu. Představy majitelů finanční skupiny Petra Kellnera a dalšího miliardáře Jiřího Šmejce o hodnotě Home Creditu se totiž výrazně lišily od představ investorů. Kromě ztrát se na nižším ocenění Home Creditu podepsala i nepřízeň trhů, které jsou u finančních společností opatrné. To se pak odráží v nižším ocenění společností vzhledem k vlastnímu kapitálu. Není to ostatně poprvé, co Kellner „papírově“ zchudl.

Přihodilo se mu to již za finanční krize 2008, z níž ale nakonec vyšel výrazně posílen. A Kellner věřil, že by se mu něco podobného mohlo podařit i nyní. „Víme, že každá krize je současně příležitostí a že problémy jsou od toho, abychom je řešili a překonávali,“ napsal ve výroční zprávě PPF za rok 2019. Kromě ochoty podstupovat riziko stálo za Kellnerovým bohatstvím i umění uspět na rizikových a komplikovaných trzích. To prokázal v 90. letech při vstupu na ruský trh a v novém tisíciletí pak expanzí Home Creditu v Číně a dalších asijských zemích.

Petr Kellner veřejně vystupoval jen výjimečně. Výjimku udělal například loni na podzim, kdy spolu se svým mluvčím Vladimírem Mlynářem umístili na sociální síť Twitter fotku v rouškách, podle Mlynáře s ambicí podpořit nošení roušek v boji s pandemií nemoci COVID-19.

Kellnerova záliba v extrémním lyžování byla nicméně veřejně známá. Například ve výroční zprávě PPF za rok 2012 je Kellner zachycen při jízdě volným terénem na snowboardu.

Ze skupiny PPF se nyní daří telekomunikačním společnostem – O2 Czech Republic, Cetin nebo Telenor CEE. PPF připravuje vstup Cetinu na burzu, hovoří se i o prodeji podílu ve společnosti.

Do Kellnera impéria dále patřila PPF Real Estate Holding, Škoda Transportation nebo například podíly v těžaři zlata a stříbra Polymetalu, Mall Group a internetovém srovnávači Heuréka.

Majetek: 233 miliard Kč

Obor: finance, telekomunikace, reality

Zdroj majetku: skupina PPF