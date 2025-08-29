Čínský gigant Alibaba navýšil čistý zisk o 76 procent. Tržby ale zaostaly za očekáváním
Čistý zisk čínské společnosti Alibaba v prvním fiskálním čtvrtletí vzrostl o 76 procent na 42,38 miliardy jüanů (124,6 miliardy korun). K růstu přispělo především přecenění kapitálových investic a zisk z prodeje podílu v divizi spotřebitelských služeb Trendyol. Tržby ale zaostaly za očekáváním trhů kvůli tvrdé konkurenci na trhu internetového prodeje a kolísavé spotřebitelské poptávce v Číně. Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes společnost zveřejnila.
Celkové tržby se za tři měsíce do konce června zvýšily o dvě procenta na 247,65 miliardy jüanů. Analytici dotazovaní agenturou LSEG očekávali tržby až 252,92 miliardy jüanů.
Spotřebitelská důvěra v Číně je pod tlakem přetrvávající slabosti ekonomiky, na kterou doléhá vleklá krize v realitním sektoru, pomalý růst mezd i výpadky v globálním obchodu. Spotřebitelé zůstávají obezřetní, přestože internetoví prodejci sáhli k výraznému snižování cen, aby podpořili poptávku.
Naopak v cloudovém segmentu firmy se tržby zvýšily o 26 procent na 33,4 miliardy jüanů. Analytici čekali zvýšení tržeb jen na 31,44 miliardy jüanů.
Alibaba se profiluje také jako jeden z nejaktivnějších hráčů na poli umělé inteligence (AI) v Číně. Prakticky každý týden představuje nové vylepšení, naposledy například model, který dokáže proměnit portrétní fotografie v realistické video avatary.
List The Wall Street Journal s odvoláním na informované zdroje napsal, že firma Alibaba vyvinula nový čip, který je univerzálnější než její dosavadní modely a má sloužit širšímu spektru úloh souvisejících s AI. Čip je nyní ve fázi testování a vyrábí jej čínský výrobce. Předchozí generaci procesorů pro AI si Alibaba nechávala vyrábět u tchajwanské společnosti TSMC.
Čínské technologické a AI firmy v poslední době intenzivně rozvíjejí vlastní technologie v reakci na omezení, která v zemi postihla lídra v oblasti čipů pro AI, americkou společnost Nvidia. Alibaba je přitom největším poskytovatelem cloudových služeb v Číně a zároveň patří mezi významné zákazníky Nvidie.