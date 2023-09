COOP do konce příštího roku otevře 50 automatizovaných prodejen | e15.cz

Družstevní síť COOP sází na automatizaci a představila plán, podle kterého do konce příštího roku otevře nejméně 50 nových automatických prodejen, kde si mohou zákazníci bez přítomnosti obsluhy nakoupit i mimo běžnou otevírací dobu. Vstupovat se do nich bude pomocí bankovní identity. Na tiskové konferenci to dnes řekl ředitel rozvoje a marketingu COOP Lukáš Němčík. COOP už má deset takových prodejen, v dalších pak působí jako partner.