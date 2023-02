Rakouská pobočka Rohlíku se chystá propouštět | e15.cz

Mluvčí společnosti Gurkerl Manuel Kalleder sice konkrétní čísla nepotvrdil, z jeho slov ale zároveň vyplývá, že snižování počtu zaměstnanců dojde. „Potřeba vytvořit prostor pro automatizaci znamená, že se personální požadavky sníží,“ řekl rakouskému listu.

Automatizaci skladů spouští také ve své německé pobočce Knuspr a jejích centrálních skladech ve Frankfurtu nad Mohanem a Mnichově. Kvůli zavádění nových technologií také Gurkerl omezí svou nabídku. Zda e-shop zachová doručení objednávek ve stejný den či zda zvládne odbavovat všechny dosavadní zákazníky, nechtěl mluvčí komentovat.

Původně mohutné plány na expanzi Rohlíku po Evropě se loni zadrhly. Firma doložila stup na španělský trh. Rohlík také rozhodl o sloučení managementu německé pobočky Knuspr a rakouské Gurkerl. O místo tak přišel Maurice Beurskens, který byl v Gurkerl od jejího rozjezdu v roce 2020.

Automatizace má rakouské pobočce Rohlíku pomoc zvýšit efektivitu a rychleji se dostat do zisku. „Musíme udělat krok zpět, abychom potom mohli postoupit dva kroku kupředu,“ řekl mluvčí Kalleder.

Krátce před Vánoci si přitom nyní již bývalý šéf firmy Beurskens stěžoval, že jej v růstu brzdí nedostatek zaměstnanců, do skladu chtěl přijmout stovku lidí. „Nenašli jsme ale žádné,“ řekl tehdy deníku Der Standard.

Zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr v lednu označil automatizaci za klíč k ziskovosti. „Automatizace pro nás byl přelom, když postavíme automatizovaný sklad u každého německého města, tak to je technologie, se kterou nás nikdo nemůže porazit. Do automatizace jsme investovali přes 50 milionů eur, je to pro nás obří sázka a prostředek k ziskovosti na západě,“ řekl Čupr na tiskové konferenci.

Právě na západoevropských trzích se Rohlíku nedaří tak, jak by si představoval. Potýká se s potížemi v Itálii, kvůli makroekonomické a politické situaci se podle Čupra komplikuje i situace v Maďarsku. Rohlík si naopak pochvaluje loňský vstup do Rumunska.