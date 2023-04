Čtvrthodinka nabíjení vystačí na tisíc kilometrů už za pár let, říká šéf českého Volva | e15.cz

S Alicanem Emiroğluem se potkáváme o slunném březnovém pátku v sídle importéra značky v Čestlicích u Prahy. Alican na focení přijíždí firemní plug-in hybridní X60 Recharge. „Když jsem ve městě, přepnu na pure electric mode, současná technologie umožňuje přes 70 kilometrů na elektrický pohon,“ říká. „Moje manželka má ale čistě elektrický model C40 Recharge, takže doma jsme zelení řidiči,“ doplňuje s úsměvem.

Auta zbožňuje již od svého dětství, které prožil v turecké Ankaře, kdy v televizi sledoval seriály jako Miami Vice nebo Knight Rider. „Mým autem snů bylo bílé Ferrari Testarossa, jaké řídil v Miami Vice Don Johnson. A taky Pontiac Trans Am z Knight Rider.“ Bavíme se nad tím, že mluvící sporťák Davida Hasselhoffa předznamenal dnešní fenomén umělé inteligence. „Ano, byla to taková první verze Siri.“

Alican se sám pasuje na kovaného autofanatika, který miloval klasické motory, ale nyní si užívá řízení EV. „Ten klid je nakažlivý. Když jsem ve svém plug-inu a najednou pohon přeskočí na benzin, hluk mě až šokuje. Člověk si na ticho zvykne hrozně rychle.“ Na otázku, zda by se vrátil ke spalovacím motorům, kroutí hlavou. „Maximálně bych bral kabrio C70 na zážitkové víkendy, ale v běžném provozu, to už ne.“

Je tedy budoucnost definitivně elektrická? „To je samozřejmě na dlouhou diskuzi – budeme plně električtí, anebo nastoupí i vodík a motory na alternativní paliva? Jisté je, že jediná věc, která se nyní řeší, je načasování. V každé zemi Evropské unie mají trochu odlišnou cestu, jiný timing. V severských zemích, jako je Norsko, tvoří osmdesát procent prodejů EV. Prodeje rostou i jinde, v severní Americe, v Číně… Je to nevyhnutelné,“ říká šéf českého Volva.

„Z perspektivy značky Volvo je elektrifikace tím, k čemu jsme se zavázali. Pro nás není žádných pochyb. Jako značka musíte udělat jasné strategické rozhodnutí, není možné zaměřit se na všechno. Naší cestou se stala plná elektrifikace od roku 2030. Stále ale zkoumáme i jiné možnosti,“ dodává sympatický čtyřicátník, který v tuzemském zastoupení působí od listopadu 2020. Kvůli epidemii covidu se však do Prahy dostal až v květnu následujícího roku.

Alican Emiroğlu začal pro Volvo pracovat hned po škole. Letos tomu bude už dvaadvacet let. Je to tedy srdcař – ostatně loajalita k této ikonické švédské značce (nyní s čínským majoritním vlastnictvím) je známá i u zákazníků. Jakých bude následujících deset let pro Volvo? „Čeká nás velká proměna. Naše modelová řada bude zcela jiná. Už od loňského roku jsme se zavázali přicházet každoročně na trh minimálně s jedním dvěma plně elektrickými automobily.“

Automobilka bude otvírat novou továrnu výhradně na EV vozidla ve slovenských Košicích. A jak Alican vidí budoucnost mobility obecně? „Elektrifikace se vyvíjí neuvěřitelně rychle. Dojezd u EV přesahující tisíc kilometrů je otázkou jen pár let. Své auto pak nabijete snadno za patnáct minut,“ říká.

Současně upozorňuje, že elektrifikace nutně neznamená udržitelnost. Změnit se musí i to, jak se elektřina vyrábí. „Pokud zvládneme přechod k udržitelným řešením, myslím, že počet aut zůstane stejný, nebo jich bude i více. Ale samozřejmě musíme myslet na planetu. Proto by spalovací motory měly být limitovány.“

Video se připravuje ... Nové Volvo EX90 oficiálně • VIDEO Volvo

Nepromění ale trh s auty také fenomény typu carsharingu? „Já myslím, že trh to naopak podpoří, je to další kanál, jak dostat naše auto k lidem. I nyní, přestože vlastníte auto, tak s ním do města často nejedete. A carsharing v tomto pomůže, budou mít například svoje vyhrazená místa na parkování.“ Tradičně progresivní značka s puncem love-brandu už má další recept, jak oslovit zákazníky. „Přestáváme být tradičním autovýrobcem. Nabídneme řešení mobility,“ vysvětluje.

„Postupně se na trzích uvádějí možnosti předplatného, kdy jsou výbava a služby přesně šité na míru konkrétnímu zákazníkovi. To přijde i do České republiky. Pokud chce auto vlastnit, existují pro něj snadné možnosti. Pokud si je chce pronajímat, nabízejí se formy leasingu, předplatného, v budoucnu se přidá carsharing. Zákazník nemusí oslovovat různé společnosti – všechno mu poskytneme my.“