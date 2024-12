Čupr prodal celou třetí emisi za tři miliardy. Oznámil i její navýšení

Společnost podle Čupra během úpisu zaznamenala dotazy držitelů dluhopisu z předchozí emise na možnost vyměnit je za dluhopisy nové emise a podpořit tak růst firmy a její investice na nových trzích. Přestože emitent dosud nerozhodl o dřívějším splacení předchozí emise dluhopisů, vyjde vstříc individuálním žádostem investorů o výměnu dluhopisů.

Třetí emise dluhopisů 'Rohlik FII 6,00/29' nabízí základní výnos do splatnosti deset procent ročně. Ten zahrnuje výnos z kuponu šest procent ročně a k tomu mimořádný výnos 20 procent vyplácený na konci splatnosti dluhopisu, tedy v přepočtu čtyři procenta ročně. Mimořádný výnos vyplácený při splatnosti může dosáhnout až 27,5 procenta. V takovém případě by výnos do splatnosti dosáhl 11 procent ročně.

Peníze získané z třetí emise dluhopisů využije Rohlík.cz Investment na své refinancování, provozní rezervy a zejména další rozvoj například v podobě široké expanze na zahraničních trzích.

VIDEO: Pozor na Temu a další tržiště. Na Black Friday nedodržují pravidla a klamou zákazníky, varuje analytička Gelnerová pro FLOW

FLOW: Pozor na Temu a další tržiště. Na Black Friday nedodržují pravidla a klamou zákazníky, varuje analytička Gelnerová • e15

Čupr je zakladatelem společnosti Rohlik Group, která je jedním z předních evropských doručovatelů potravin objednaných on-line. Rohlik Group je také prvním českým podnikem, který dosáhl takzvaného statusu jednorožce, tedy firmou s hodnotou přes miliardu amerických dolarů. Podle informací společnosti z loňského října za devět let fungování Rohlíku využilo jeho služeb skoro 950.000 českých domácností. Rohlík za tu dobu doručil celkem přes 30 milionů objednávek.

Podle Hospodářských novin z nedávno zveřejněného auditu vyplývá, že skupina Rohlik Group za finanční rok k letošnímu 30. dubnu vykázala ztrátu 1,5 miliardy korun. V meziročním srovnání firmě vzrostly objednávky o 24,5 procenta a tržby o téměř 33 procent. Podle výroční zprávy ve Sbírce listin společnost Rohlik Group ve finančním roce končícím 30. dubna 2022 vykázala ztrátu 212 milionů korun. Obrat firmy ve stejném období dosáhl 12 miliard Kč.

Podle žebříčku časopisu Forbes je Čupr nyní 29. nejbohatším Čechem, přisuzuje mu majetek v hodnotě 14,5 miliardy korun.