Další odklad. HE3DA posunula oficiální zahájení provozu na září | E15.cz

Zpoždění plné výroby už v polovině dubna v tiskové zprávě připustila i skupina drobných investorů, jež je zastřešena pod společností Battery Unite. Mluvčí společnosti HE3DA Jiří Chvojka přesto ubezpečuje, že výroba žádné zpoždění nemá. „Podle nejaktuálnějších informací se výroba rozjíždí zcela podle plánu tak, jsme avizovali před začátkem výstavby haly. První linka se sériově spustí v květnu a od té chvíle budou baterie k dispozici zákazníkům,“ věří Chvojka, který dodává, že se odkládá pouze slavnostní zahájení provozu. „Kvůli stavu nouze ho musíme přesunout na září,“ dodal Chvojka.

Zahájení se mělo podle prosincového vyjádření uskutečnit v květnu. Zúčastnit se ho podle Chvojky má zhruba tisícovka lidí včetně zahraničních hostů, přičemž pozvánky údajně dostali i vizionář Elon Musk a bývalý guvernér státu Kalifornie Arnold Schwarzenegger.

Dva zdroje obeznámené s projektem se ale domnívají, že nařízený stav nouze firmě HE3DA ve skutečnosti hraje do karet, protože i bez něho by spuštění v termínu nestihla.

Skupina drobných investorů Battery Unite přesto projekt nadále podporuje. V již zmíněné tiskové zprávě navíc uvedla, že kvůli akceleraci výroby v Nizozemsku založila nový fond. Ten se jmenuje Clean Future Dividend Fund a údajně má v plánu vybrat až dvě miliardy eur, v přepočtu zhruba 54,3 miliardy korun.

Ještě loni přitom Battery Unite zamýšlela, že další peníze na rozvoj pomůže získat tuzemská investiční společnost Avant prostřednictvím svého podfondu. Avant z toho ale nakonec ke sklonku roku vycouval. „Mohu pouze konstatovat, že už nejsme obhospodařovatelem žádného fondu, který by byl investorem v projektu HE3DA,“ sdělil tehdy člen představenstva Avant Martin Krajíček, který se k okolnostem nechtěl nikterak vyjadřovat.

Komerční fázy investoři do karvinské baterie odsouvají už po několikáté. Před stavbou haly plánovali, že ostrá výroba se rozjede do konce roku 2019. Podobně to je se slavnostním zahájením provozu. V prosinci zástupci firmy mluvili o lednu, poté o květnu a nyní o září.