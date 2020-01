Další strmý pád asijských akcií. Stíny koronaviru se šíří | E15.cz

Web E15 přináší přehled důležitých témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Pesimismus kolem koronaviru zachvátil akcie

Šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom zamířil do Číny, kde bude řešit možné nástroje proti šíření koronaviru. Čím dál přísnější opatření zavádějí i ostatní státy. Spojené státy svým občanům například nedoporučují cestovat do Číny a automobilky, které v zemi vyrábějí, zase evakuovaly své pracovníky. Asijské akcie na to reagují podstatným poklesem. Šanghajská burza otevírá se ztrátou 2,75 procenta a jihokorejská dokonce více než tří procent.

Zlato opět klidným přístavem

Koranovirus dopadl na většinu akcií, ať už jde o aerolinky, těžaře, prodejce luxusního zboží či technologické firmy. Kvůli možnému snížení poptávky z Číny podstatně klesá i cena ropy. Na druhou stranu se daří například evropským akciím a zlatu, které je považováno za klidný přístav v investorsky nervózním prostředí.

Další zpoždění brexitové dohody?

Hlavní unijní vyjednavač pro brexit Michel Barnier upozornil, že Velká Británie nejspíš bude potřebovat více času na to, aby dojednala brexitovou dohodu. Důvodem prý je, že britští státníci se ve svých prohlášeních stále rozcházejí v tom, jak má Británie po brexitu vypadat.

Další nepříjemnosti pro Trumpa

Právníci amerického prezidenta Donalda Trumpa, kteří ho zastupují v rámci impeachmentu, nadále mluví o nedostatku důkazů, a to navzdory novým skutečnostem. Ty ve své knize zveřejnil bývalý Trumpův poradce John Bolton. Zajímavější však je, že jiného názoru jsou dva republikánští senátoři. Ti se domnívají, že nová fakta podpořila argument předvolat další svědky. Trump měl od Ukrajiny údajně požadovat vyšetřování svého politického rivala Joea Bidena, a to jako protislužbu za poskytnutí vojenské pomoci. Trump však obvinění odmítá.

Apple, Airbus a SAP zveřejní výsledky

Nová hospodářská čísla zveřejní německá technologická firma SAP a poté bude následovat americký Apple. Investoři by měli sledovat také francouzského výrobce Airbus, který by měl každou chvíli s britskými úřady uzavřít dohodu, jež by měla vyřešit letité spory ohledně úplatkářské kauzy letecké společnosti.