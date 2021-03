Deliveroo těsně před vstupem na burzu snížila své cíle | E15.cz

Britská společnost Deliveroo začne již tuto středu poprvé veřejně prodávat své akcie na londýnské burze. Firma se v pondělí ráno rozhodla zúžit jejich cenové rozpětí na 3,9 až 4,1 libry. Ještě minulý týden přitom uváděla 3,9 až 4,6 libry. Namísto původně očekávaných 8,9 miliardy liber tak bude oblíbený doručovatel jídla ohodnocen maximálně na 7,85 miliardy liber, tedy zhruba 241 miliard korun. Píše o tom deník Financial Times . IPO podniku však ohrožuje bojkot ze strany některých investorů.

Navzdory všem výše zmíněným skutečnostem by se i nadále mělo jednat o největší primární úpis akcií ve Velké Británii od roku 2011, kdy na burzu vstoupila skupina Glencore. Britsko-švýcarská korporace obchodující s komoditami byla tehdy ohodnocena na jedenáct miliard liber. O definitivní výši ceny akcií Deliveroo bude rozhodnuto ve středu ráno, tedy těsně před tím než se začnou obchodovat v rámci britského indexu FTSE 100 pod symbolem „ROO“.

„Chceme zvolit cenu zodpovědně, abychom zajistili dlouhodobou hodnotu značky pro investory,“ uvedla firma. Jako další důvod svého rozhodnutí zlevnit akcie zmínila vysokou volatilitu akciového trhu v minulém týdnu a nízkou výkonnost některých jiných IPO z posledních doby. Tvrdí také, že už teď očekává po svých cenných papírech „velmi vysokou poptávku“.

Spoluzakladatel a šéf Deliveroo Will Shu by si měl ponechat vlastnický podíl v hodnotě 500 milionů liber. Na příští tři roky by mu mělo též zůstat právo vetovat rozhodnutí o prodeji firmy či své vyřazení z představenstva společnosti ostatními akcionáři.

Deliveroo se díky současné koronakrizi nesmírně daří. Přes její platformy si nyní každý měsíc objednává jídlo přes šest milionů lidí. Před několika dny se ovšem zdálo, že první veřejná nabídka akcií společnosti může být ohrožena. Některá britská média totiž obvinila Deliveroo z nevyhovujícího zacházení s jejími řidiči.

Průzkum, který provedlo britské sdružení investigativních novinářů (TBIJ) ve spolupráci s odbory, zjistil, že třetina z 300 dotazovaných řidičů Deliveroo pracuje za menší výdělek, než je státem stanovená minimální mzda. Někteří měli dokonce vydělávat pouze dvě libry, asi 61 korun, za hodinu vykonané práce. Minimální mzda ve Velké Británii pro osoby starší 25 let přitom aktuálně činí 8,72 libry na hodinu.

Společnost, jež spolupracuje s více než 30 tisíci řidiči ve dvanácti zemích, se brání vysvětlením, že drtivá většina kurýrů pracuje jako OSVČ. Nemají tedy nárok na zaměstnanecké benefity. Průměrně zdatný řidič Deliveroo si navíc podle firmy dokáže vydělat více než deset liber za hodinu.

Zjištění přesto vyvolalo na trhu pozdvižení a někteří velcí investoři, například společnosti Legal & General, M&G nebo Aviva Investors oznámili, že budou kvůli němu IPO Deliveroo bojkotovat a ke stejnému kroku vyzvali i další zájemce. Jejich radu údajně vyslyšelo i několik menších investorů.

„Je důležité ochránit koncové investory před potenciálně slabým manažerským chováním, které může vést k destrukci hodnoty a ztrátě, které se dalo předejít,“ prohlásili zástupci Legal & General. Deliveroo přesto neočekává, že by její plány mohly tyto výroky narušit a pondělní rozhodnutí o zlevnění akcií s touto kritikou prý také nesouvisí, uvádí Financial Times.

Společnost Deliveroo patří už teď k nejpopulárnějším rozvozcům jídla v Evropě. Vedle Velké Británie působí třeba také ve Francii, Itálii, Španělsku, Nizozemsku či Belgii. K jejím největším konkurentům patří nizozemská firma Just Eat Takeaway a německý Delivery Hero, majitel české platformy Dáme jídlo.