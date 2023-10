Do Česka se z Izraele vrátil poslední repatriační let | e15.cz

V Praze dopoledne přistál šestý, poslední repatriační let z Izraele. Dohromady šesti lety se do Česka vrátilo 228 lidí, kteří v zemi uvázli po sobotních teroristických útocích palestinských radikálů. Do Izraele naopak některými z repatriačních letů dorazilo 73 osob.