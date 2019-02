AAA Auto spouští on-line prodej zánovních aut, nabídka i plán tržeb jsou ale minimální | E15.cz

Pokud si zákazník automobil objedná, autobazar mu ho do dvou dnů za poplatek přiveze. Na vyzkoušení vozu má potenciální kupce třicet dní, během kterých ho omezuje maximální nájezd jednoho tisíce kilometrů. Za tuto možnost zaplatí měsíční nájem a vratnou kauci.

„Náklady na spuštění internetového prodeje zánovních vozů dosáhly zhruba tří set tisíc korun. U provozu technologie jsou minimální, v řádu jednotek tisíc,“ řekl deníku E15 Stanislav Gálik, ředitel laboratoře AuresLab, která službu vytvořila. V Česku prý zatím nikdo jiný zánovní vozy přes internet neprodává.

Na webových stránkách si však zákazník může vybrat zatím jen z 350 vozů. „Parametry jsme nastavili tak, abychom nabízeli jen ta auta, která máme do detailu popsaná a můžeme si dovolit je přes internet prodat. Je jasné, že do budoucna vzroste poměr prodejů přes internet. Jestli to bude za tři, pět, deset let, nevíme. Letos očekáváme desítky prodaných automobilů,“ uvedl Gálik.

„Musíme počkat, až si trh zvykne na to, že je možné i ojetinu koupit online," dodala Karolína Topolová, generální ředitelka Aures Holdings. Ten vlastní britsko-polský investiční fond Abris Capital Partners.

"Internetový prodej nezakládáme jako samostatnou prodejní jednotku, naopak je navázaný na náš hlavní byznys. Takže když letos prodáme pět aut, nemám s tím problém. Protože vím, že auta prodáme na kamenné pobočce,“ dodala Topolová.

Ředitele strategického rozvoje konkurenčního autobazaru AutoESA Pavel Foltýn doplňuje, že na trhu není pro čistě internetový prodej dostatečná poptávka. „Když jsme si dělali před dvěma lety průzkum na podobné služby, zjistili jsme, že zákazníci si nechtějí objednat sebemladší auto pouze na základě několika fotografií. I kdyby byly sebedokonalejší a doplněné videem. Chtějí si do auta sednout, vidět ho. Logistika spojená s dovážením vozů je navíc hodně složitá. Webové stránky slouží spíše k předvýběru vozidla,“ myslí si Foltýn.

Skupina autobazarů AAA Auto loni zvýšila prodej ojetých aut o desetinu na rekordních 83 tisíc. Celkový počet zákazníků skupiny za posledních 26 let dosáhl do konce roku 2,2 milionu. Počet zaměstnanců stoupl na 2500.