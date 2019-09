Aerolinky Adria Airways ruší lety a hledají potenciálního investora. Chybí jim hotovost | E15.cz

Slovinské aerolinky Adria Airways zrušily téměř všechny úterní a středeční lety, protože nemají hotovost. Dopad to může mít až na 3700 pasažérů, napsala agentura Reuters s odvoláním na oznámení leteckého dopravce. Společnost informovala, že se situaci snaží vyřešit s potenciálním investorem. Adria Airways provozuje i letecké spojení mezi Lublaní a Prahou.

Celkem bylo zrušeno 158 pravidelných a charterových letů ze Slovinska, Nizozemska, Turecka, Severní Makedonie, Černé Hory, Albánie, Německa, Švýcarska, Francie, Belgie, Rakouska, Kosova a Řecka, informovala agenturu Reuters firma. Nejbliží let z Lublaně do Prahy nabízí web společnosti až na čtvrtek. Dnešní pravidelný let stránky pražského letiště Václava Havla neukazují.

Slovinské ministerstvo hospodářství uvedlo, že problémy aerolinek ekonomiku země zasáhnou jen krátkodobě a jejich místo může případně zastat jiná společnost. Leteckému přepravci Adria Airways nemůže pomoci stát, protože by se to příčilo pravidlům Evropské unie, uvedli představitelé Slovinska.

Zrušení letu dopadlo mimo jiné na polskou volejbalovou reprezentaci mužů, kteří se mají ve čtvrtek v Lublani střetnout se Slovinci. Do slovinské metropole je nakonec z Amsterodamu dopraví polský vládní speciál.

Slovinsko firmu prodalo v roce 2016 německému investičnímu fondu 4K Invest. Společnost od té doby prodala všechna vlastní letadla a s pronajatými stroji létá do několika evropských destinací.

Adria Airways jsou posledním malým evropským leteckým přepravcem, který se kvůli ostré konkurenci a vysokým cenám leteckého paliva dostal do finančních problémů.

Letos už zkrachovaly islandské nízkonákladové aerolinky Wow Air, německá letecká společnost Germania či britské regionální aerolinky Flybmi. Pádu britských aerolinek Flybe zabránil jejich prodej konsorciu společností Virgin Atlantic. V pondělí zbankrotovala britská cestovní kancelář Thomas Cook.