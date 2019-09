Krach Thomas Cook: Celá Evropa řeší, jak dostat lidi z dovolených | E15.cz

Nejstarší a jedna z největších cestovních kanceláří na světě vyhlásila bankrot poté, co jí požadovanou pomoc odmítla britská vláda. Problémy firmy eskalovaly už několik měsíců. Pondělní vyhlášení bankrotu ale bylo do jisté míry překvapením. Nechalo v nejistotě stovky tisíc dovolenkářů.

Zhruba padesát tisíc klientů kanceláře uvízlo v Řecku, a to zejména na ostrovech. Řecký ministr turistiky Harry Theoharis sdělil, že by se polovina z nich mohla vrátit domů během tří dnů. Bankrot kanceláře podle něj navíc hluboce zasáhne místní hotely, které mohou vzniklé dluhy vymáhat soudně.

V Turecku vydal rezort cestovního ruchu výzvu hotelům, aby na 45 tisíc klientů společnosti nevyháněly a nežádaly po nich peníze. Za to jim ministerstvo slíbilo finanční pomoc. Federace tureckých hoteliérů už vyjádřila obavu, že by příští rok v důsledku úpadku mohla přijít o několik set tisíc dovolenkářů. Tuniská vláda uvedla, že místním hotelům Thomas Cook dluží za letošní léto šedesát milionů eur.

Desítky letadel

„Je to velmi složitá situace a my samozřejmě hodně myslíme na klienty kanceláře Thomas Cook. Uděláme, co je v našich silách, abychom je dostali domů,“ prohlásil premiér Boris Johnson. Britský úřad pro civilní letectví například pronajal více než čtyři desítky letadel, které mají návratu klientů Thomas Cook do země pomoci.

Vláda ale odmítla poskytnout firmě podporu ve výši 200 milionů liber (zhruba 5,9 miliardy korun), nutných podle managementu na to, aby mohla dál podnikat. Podle Johnsonova kabinetu by jakákoliv další finanční pomoc představovala morální hazard. V prohlášení se uvádí, že úlohou kabinetu není pomáhat firmám v takto konkurenčním prostředí. A finanční injekce by podle jejího mínění stejně nic nezměnila.

O cestující s Thomasem Cookem ale zdá se podle zatímního vývoje postaráno bude. A v Británii možná jistěji než jinde. Třeba Němci, kterých je nyní skrze postiženou cestovku v zahraničí na 140 tisíc, nemají žádnou záruku pomoci vlády. Mají se spolehnout na pojištění.

Krach britské cestovní kanceláře Thomas Cook bude mít přitom nejspíš podstatný dopad na trh pojištění cestovek proti úpadku. Pokud by skončila v krachu i německá část firmy, případně některé další dceřiné společnosti, znamenalo by to velký problém.

"V Německu funguje náhradový systém podobný českému pojištění záruky za úpadek cestovní kanceláře, které je pro ně povinný," uvedl ředitel péče o klienty makléřské společnosti Renomia Matyáš Charvát. Německé právo však stanovuje i maximální limit na jednu společnost, a to 110 milionů eur (2,85 miliardy korun). Je ale podle něj otázkou, zda tento limit bude pro německé klienty postačující.

Britové mají oproti tomu podobné situace řešeny politikou úřadu pro civilní letectví. Ten provozuje fondový systém ATOL určený pro řešení náhrad poškozených klientů zkrachovalých kanceláří. Do fondu ATOL každopádně přispívají opět povinně všechny britské CK.

Vlastní chyby nebo brexit?

Komentátoři míní, že britskou, byť dnes v podstatě celosvětově působící kancelář, dostaly do nezvladatelných potíží obrovské dluhy a neschopnost přizpůsobit se výzvám 21. století, zejména neuměla přitáhnout mladé zákazníky. Samotná firma viní z pádu politický neklid v některých destinacích, například Turecku, nebo odklad cestovních plánů Britů kvůli brexitu. Jedním z osudných faktorů definitivního pádu tradiční kanceláře Thomas Cook bylo podcenění síly internetu,“ říká manažer dovolenkového vyhledávače Spa.cz Richard Šipoš. V celkovém kontextu mluví odborníci o krachu Thomas Cook jako o historicky největším krachu mezi cestovními kancelářemi vůbec

Thomas Cook má vazby také na řadu dceřiných nebo partnerských společností. Potíže se tak mohou zprostředkovaně dotknout třeba v Česku působící německé cestovky Neckermann, nebo leteckého přepravce Condor.

Podle informací cestovní kanceláře Neckermann by se všichni její čeští klienti, tedy momentálně asi 1100 lidí, měli dostat domů plánovanými lety. „CK Neckermann, která Thomase Cooka u nás zastupuje, je nezávislý subjekt a všechny zájezdy má navíc předplacené,“ uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. Kancelář ale pozastavila prodej nových zájezdů a nevyloučila, že některé již zakoupené zruší.