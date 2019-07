Aerolinky Alitalia má zachránit firma, která provozovala zřícený janovský most | E15.cz

Italský státní železniční dopravce Ferrovie dello Stato vybral partnery, kteří se budou podílet na restrukturalizaci národních aerolinek Alitalia. Vedle americké letecké společnosti Delta Air Lines se do záchrany zapojí i provozovatel italského mýtného systému Atlantia. Firma má přitom v zemi silně pošramocenou pověst – spravovala totiž dálniční most v Janově, při jehož zřícení loni v srpnu zemřelo 43 lidí. Čtvrtým investorem má být ministerstvo hospodářství.

Ferrovie dello Stato podaly nabídku na převzetí Alitalie už loni v říjnu, hledaly ale další partnery, kteří by se na jejich investici chtěli podílet. Aerolinky jsou od roku 2017 pod nucenou správou a přežívají jen díky státní pomoci.

Alitalii by měla nově řídit holdingová společnost pojmenovaná Nuova (Nová) Alitalia. Italská média tvrdí, že po 35 procentech v ní budou držet železniční podnik a Atlantia, zatímco ministerstvo a Delta Air Lines získají patnáctiprocentní podíly. „Stát si v Alitalii podrží většinu a tím pádem i plnou kontrolu nad společností,“ uvedl místopředseda italské vlády a šéf ekonomického rezortu financí Luigi Di Maio.

Ferrovie dello Stato slíbily co nejdříve představit nový obchodní plán Alitalie. Podle zatím dostupných informací by se aerolinky měly zaměřit na své nejziskovější linky do USA a Asie a naopak utlumit některé vnitrostátní trasy. Očekává se také propouštění, napsal deník La Stampa.

Atlantia, kterou ovládá rodina Benettonů vlastnící stejnojmennou módní značku, do Alitalie v minulosti už dvakrát investovala. V roce 2008 se podílela na rekapitalizaci aerolinek a v roce 2017 se zapojila do neúspěšného plánu za záchranu Alitalie vedeného společností Etihad.

Rodina Benettonů investuje do národních aerolinek ve chvíli, kdy čelí kritice italských politiků i veřejnosti kvůli loňské katastrofě v Janově. Do rodinného holdinu Atlantia totiž patří i společnost Autostrade per l’Italia, která spravovala dálniční Morandiho most. Právě Di Maio po nehodě prohlašoval, že Benettonové „musí zaplatit“ za zanedbání údržby mostu, které bylo pravděpodobnou příčinou tragédie. Nyní už mluví ministr smířlivěji. „Můžeme říci, že jsme položili základy pro restart Alitalie,“ řekl Di Maio.