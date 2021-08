Alitalia definitivně končí. V říjnu ji nahradí nové aerolinky ITA | E15.cz

Aerolinky Alitalia vstoupily do poslední fáze příprav na ukončení činnosti. Italský národní dopravce, který definitivně prohrál svůj mnohaletý boj o přežití, definitivně ukončí činnost 14. října. Zároveň ukončila prodej letenek po tomto datu. Aktivity Alitalia převezmou od 15. října nové aerolinky Italia Transporto Aereo (ITA).

Cestujícím, kteří si už dříve zakoupili letenky na datum po 14. říjnu, nyní Alitalia nabízí buď změnu rezervace na dřívější termín, nebo si mohou požádat o vrácení peněz. Zatím není jasné, zda aerolinky nějak odškodní klienty, kteří mají nevyužité „míle“ v bonusovém programu společnosti MilleMiglia. ITA sice koupí část majetku Alitalie, formálně ale půjde o novou společnost.

Ve srovnání s Alitalií zahájí ITA provoz v podstatně štíhlejším formátu. Od července společnost postupně nakupuje část flotily své předchůdkyně, pod křídla nové firmy ale nepřejde část zaměstnanců a značného zmenšení se dočká i flotila dálkových letadel. Prodej letenek zřejmě započne tento čtvrtek.

Většinovým vlastníkem aerolinek ITA je italská vláda. Do začátku aerolinky dostaly investici ve výši 700 milionů eur, další prostředky by měly postupně dostávat až do roku 2025.

Aby Evropská komise takový postup dovolila, musela se ITA zavázat, že získá pouze část slotu Alitalie, tedy přidělených časových oken pro vzlet a přistání. Na římském letišti Fiumicino může převzít nanejvýš 43 procent slotů Alitalie a na milánském letišti Linate 85 procent slotů držených starou aerolinkou, napsala agentura Reuters.

Alitalia čelí finančním potížím téměř deset let. Má za sebou tři pokusy o restrukturalizaci včetně vstupu blízkovýchodních aerolinek Etihad, které do společnosti investovaly 1,7 miliardy eur.

V roce 2017 Alitalia vyhlásila bankrot, od té doby firma zachovává provoz jen díky pravidelným finančním injekcím italské vlády. Když loni koronakrize ukončila všechny naděje na prodej společnosti do soukromých rukou, rozhodla se vláda pro znárodnění.

Následný plán Říma o restart národního dopravce prostřednictvím injekce tří miliard eur ze státní kasy na začátku letošního roku narazil u Evropské komise. Ta svůj souhlas podmínila mimo jiné tím, že nová společnost nesmí nést jméno Alitalia, aby tak nevyvolávala falešné zdání kontinuity.