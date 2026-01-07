Allegro se zbavuje zahraničních odnoží, chce se více zaměřit na četnost nákupů na své platformě
- Allegro prodá slovinskou a chorvatskou část německému Mutares a ukončí tím zahraniční větev expanze Mall Group.
- Součástí transakce jsou i týmy v Česku, do uzavření operace se ale nic nemění.
- Prodej krátkodobě zatíží zisk, ale zlepší EBITDA a zjednodušší zahraniční působení firmy.
Polská obchodní skupina Allegro, která působí i v České republice, prodá své aktivity ve Slovinsku a Chorvatsku německé firmě Mutares. Informovala o tom ve středu v tiskové zprávě. O finančních podmínkách transakce se nezmiňuje. Uvedla nicméně, že změna vlastníka se dotkne rovněž týmů v České republice.
České zastoupení společnosti uvedlo, že zatím nechce věc komentovat do dokončení transakce, což by mělo být v prvním čtvrtletí tohoto roku. Do té doby se pro české týmy a zaměstnance nic nemění, uvedl za společnost Radovan Jankovič.
Allegro provozuje on-line tržiště, jehož model spočívá především ve zprostředkování prodeje obchodníkům na všech trzích, kde působí. V České republice Allegro vlastní e-shopy Mall.cz, CZC.cz nebo kurýrní službu One by Allegro. V květnu 2023 firma zprovoznila on-line tržiště Allegro.cz a v roce 2024 vstoupila i na slovenský a maďarský trh.
Allegro prodá 100 procent akcií dceřiné firmy Mimovrste d.o.o. ve Slovinsku a 100 procent akcií firmy Internet Mall d.o.o. v Chorvatsku, spolu s vyhrazenými technologickými aktivy a týmy se sídlem v České republice, které tyto operace podporují.
Allegro uvádí, že prodej znamená poslední krok ve změně fungování společnosti Mall Group, kterou polský podnik převzal v roce 2022 ve snaze expandovat mimo Polsko. Aktivity Allegra ve střední Evropě se tím rozšířily, zahraniční aktivity ale hospodaření podniku nezlepšily. Cílem prodeje aktivit ve Slovinsku a Chorvatsku je působnost firmy v zahraničí zjednodušit.
„Po dokončení hluboké reorganizace a integrace aktiv skupiny Mall Group v severním regionu střední a východní Evropy skupina dospěla k závěru, že převážně nezávislé provozy ve Slovinsku a Chorvatsku - které nadále fungují na starší technologické infrastruktuře - mají nejlepší pozici pro budoucí tvorbu hodnoty pod specializovaným vlastníkem,“ stojí v tiskové zprávě Allegra.
Po spuštění svého tržiště třetích stran v České republice, na Slovensku a v Maďarsku společnost Allegro loni v březnu oznámila, že pozastaví další expanzi v zahraničí a zaměří se na zvýšení frekvence nákupů.
Allegro odhaduje, že prodej aktivit ve Slovinsku a Chorvatsku bude mít jednorázový negativní dopad na hospodářský výsledek v objemu asi 235 milionů zlotých (1,4 miliardy Kč). Odhad zahrnuje i snížení hodnoty ve výši 105 milionů zlotých, které už firma vykázala v loňském čtvrtém čtvrtletí. Transakce by ale měla mít pozitivní dopad na hrubý provozní zisk (EBITDA).
Skupina Allegro v roce 2024 zaměstnávala zhruba 5980 lidí. V České republice se počet jejích zaměstnanců snížil na 967 z 1051 v roce předchozím.
Mutares je německá investiční společnost typu private equity. Specializuje se na odkupy firem, které potřebují restrukturalizaci nebo mají problém s výkonností. Cílem společnosti Mutares je tyto firmy znovu stabilizovat, zlepšit jejich provoz a hodnotu a následně je prodat, případně dál rozvíjet.