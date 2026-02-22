Konec válečného chaosu v oblacích. Lety teď nejvíc brzdí neschopnost dopravců
- Zatímco v roce 2024 ovládalo leteckou dopravu geopolitické napětí, koncem loňského roku se hlavní příčinou rušení letů staly provozní a technické potíže aerolinek.
- Analýza společnosti Kiwi.com ukázala, že podíl problémů způsobených přímo dopravci vzrostl meziročně z necelých deseti procent na téměř polovinu.
- Kromě softwarových úprav a údržby flotil situaci v závěru roku zkomplikovala také vlna devatenácti mezinárodních stávek, které stály za pětinou všech narušení.
Hlavními příčinami rušených letů v posledních třech měsících roku 2025 byly celosvětově provozní problémy aerolinek. To je podle letenkového portálu Kiwi.com změna proti roku 2024, kdy byly dominantní příčinou války, geopolitické napětí a terorismus. Ve čtvrtém čtvrtletí stály problémy dopravců za 47,65 procenty zrušených či opožděných letů, o rok dříve představovaly 9,64 procenta. O výsledcích analýzy informovala společnost Kiwi.com v tiskové zprávě.
Zatímco v roce 2024 dominovaly narušeným letům války, geopolitická situace a terorismus, a to podílem téměř 70,67 procenta, loni ve čtvrtém čtvrtletí jejich podíl klesl na 17,31 procenta.
Poslední čtvrtletí poznamenaly insolvence některých dopravců i odstávky letadel. Mezi technické problémy v letectví patřilo odstavení flotily Airbus A321 u společnosti Finnair kvůli údržbě či celosvětová svolávací akce letadel Airbus A320 kvůli úpravě softwaru.
Druhou nejčastější příčinou narušení byly stávky, které tvořily pětinu případů, o rok dříve 4,51 procenta. Ve sledovaném období se uskutečnilo 19 stávek, například stávka řízení letového provozu v Řecku a na Islandu, protesty na letištích v Paříži, Římě a Jižní Koreji či celostátní nebo generální stávky v Argentině, Belgii, Itálii a Portugalsku.
K tomu, že se hlavní příčinou zrušených letů v posledním čtvrtletí loňského roku staly provozní záležitosti aerolinek, přispěl také pokles počtu letů ovlivněných geopolitickou nestabilitou na Blízkém východě a skutečnost, že období nezasáhly žádné přírodní katastrofy. Podíl narušení způsobených počasím činil 7,91 procenta, uzavření letišť 1,59 procenta.