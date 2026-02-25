Aston Martin zruší až pětinu pracovních míst. Můžou za to cla a slabá poptávka na klíčovém trhu
- Výsledky výrobce luxusních automobilů za loňský rok zaostaly za očekáváním.
- Propouštění navazuju už na loňské rušení pracovních míst.
- Automobilka to ve středu oznámila současně s výsledky za loňský rok.
Britská automobilka Aston Martin propustí až 20 procent zaměstnanců. Zdůvodňuje to zejména dopadem cel a slabší poptávkou na klíčovém čínském trhu. Aston Martin už v minulém roce zrušil asi pět procent pracovních míst, aktuálně zaměstnává kolem 3000 lidí.
Firma si od těchto opatření slibuje úspory v ročním vyjádření na provozních a kapitálových výdajích kolem 40 milionů liber (1,1 miliardy korun), většinu z nich ve finančním roce 2026. Náklady na transformaci automobilka odhaduje přibližně na 15 milionů liber.
Provozní ztráta loni firmě vzrostla na 259,2 milionu liber (7,2 miliardy korun) z předchozích 99,5 milionu liber. Přetrvávající potíže s generováním hotovosti a správou dluhu v objemu 1,38 miliardy liber i přes opakované kapitálové injekce nadále negativně ovlivňují její výkonnost. Dluh meziročně vzrostl o 19 procent.
Automobilka Aston Martin byla založena v roce 1913. Její auta proslavil mimo jiné fiktivní tajný agent James Bond. V roce 2018 firma uvedla své akcie na londýnskou burzu.