Australanům se stýská po létání. Aerolinky jim nabídly vyhlídkový let dreamlinerem | E15.cz

Australské aerolinky Quantas nabídly lidem, kterým se kvůli koronavirové pandemii stýská po létání, možnost proletět se nad kontinentem a pokochat se ze vzduchu pohledem na známá místa jako jsou Velký bariérový útes či posvátná hora Uluru. Okružní sedmihodinový let v letadle Boeing 787-9 Dreamliner byl vyprodaný do deseti minut a v sobotu jej na lince ze Sydney do Sydney absolvovalo 150 cestujících, napsala agentura DPA.