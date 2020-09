Airbus vyrobil poslední A380. Největší letadlo postupně skončí | E15.cz

Zatímco první jumbo, na jehož výrobě se podílí na 1500 firem, odebrala společnost Singapore Airlines v roce 2007, poslední A380 rozšíří flotilu aerolinky Emirates. Stroj zbývá již jen nalakovat a instalovat na něj motory. Právě Emirates jsou největším provozovatelem A380, aktuálně jich využívají 115.

Výroba je tak ukončena již po patnácti letech od jejího započetí. Vývoj jedinečného stroje pro až 853 cestujících přitom Airbus vyšel na astronomických 25 miliard dolarů.

The last one ! 😭Initial assembly of msn 272, the last #Airbus #A380 is completed, it was transferred from station 40 to station 35 this morning. 🇦🇪 #AvGeek #Toulouse pic.twitter.com/wvKDqKyLil