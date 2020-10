Iveco v Česku zvýšilo zisk o třetinu na dvě a tři čtvrtě miliardy | E15.cz

Firma vloni vyrobila 4612 vozů. Její produkce meziročně vzrostla o sedm procent, což je podle výroční zprávy firmy nejvíce v historii. Za lepšími výsledky stojí větší zájem klientů o meziměstskou řadu Crossway, kterou vysokomýtský podnik vyrábí.

Hlavní trhy pro společnost byly v západní a severní Evropě. Do Francie dodala 1524 vozidel, do Itálie 799, do Německa 438. Exportovala rovněž do Norska a Rakouska. Z mimoevropských trhů se firmě dařilo v Pobřeží slonoviny, kde prodala 370 vozů.

Iveco minulý rok v České republice prodalo 428 autobusů, což je o 34,5 procenta více než v roce 2018. Nové vozy si pořídilo více než 50 zákazníků, k nejvýznamnějším co do počtu kusů patřily společnosti Arriva nebo ČSAD Střední Čechy. Tržní podíl Iveco autobusů včetně minibusů na podvozcích firmy dosáhl podle výroční zprávy Iveka 31,1 procenta.

Firma vloni 196 vozidel vyvezla na Slovensko, což je podobný výsledek jako v roce předchozím. Hlavními zákazníky byly Slovenská autobusová doprava Zvolen, Dopravní podnik Prešov a Dopravní podnik Trenčín.

Větší zakázky také společnost měla v Chorvatsku, vyvážela i do Estonska, Litvy, Rumunska, Bulharska či Ruska. Celkem do teritorií střední a východní Evropy mířilo 521 autobusů. Mimo Evropu se jich prodalo 370 do Pobřeží slonoviny.

Společnost vloni zaměstnávala v přepočtu 2920 lidí, o 322 více než rok dřív. Vedle toho ve firmě dočasně pracovala téměř tisícovka agenturních pracovníků.

Představenstvo a dozorčí rada Iveco navrhly 814 milionů korun ze zisku rozdělit mezi akcionáře. Do sociálního fondu mělo jit 34 milionů korun, zbylých asi 1,9 miliardy korun bylo určeno k převodu na účet nerozděleného zisku minulých let.

Vysokomýtský podnik je nástupcem původní Karosy. Letos si připomíná 125 let od založení firmy Josefem Sodomkou. Závod ve Vysokém Mýtě je největším výrobním závodem Iveco Bus, který je značkou koncernu CNH Industrial.