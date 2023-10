Balíkovna chce konkurovat Zásilkovně nebo Alze | e15.cz

Zadlužená Česká pošta plánuje v příštích měsících vyčlenit službu Balíkovna do samostatné firmy. Nová akciová společnost má nabízet doručování zásilek stejně pohodlně jako dosavadní komerční hráči na trhu, tedy do široké sítě výdejen, samoobslužných boxů i k lidem domů a do zahraničí. V plánu na transformaci České pošty, se kterým se ve středu seznámila vláda, počítá podnik s tím, že bude muset do Balíkovny nalákat významné firmy z oblasti e-commerce.