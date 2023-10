Další zájemce o Zásilkovnu. Rohlík odešel z Itálie. Nákup F-35 schválen | e15.cz

O Zásilkovnu budou usilovat mimo jiné zakladatelé Avastu spolu s britským fondem CVC Capital. Rohlik odešel z Itálie, soustředí se na Německo. Přímé lety z Prahy do Thajska či do Vietnamu jsou zdrojem miliardových příjmů cestovek. Vláda shválila nákup stíhaček F-35. Energie výrazně zlevní až od roku 2025, říká v rozhovoru šéf Pražské energetiky Pavel Elis.

Do boje o Zásilkovnu, respektive o její mateřskou firmu Packeta, zasáhnou další významná jména českého byznysu. Kromě již potvrzeného zájmu z okolí skupin PPFF a Emma Capital se o ni podle informací e15 uchází také family office R2G Oldřicha Šlemra a také podnikatelů Pavla Baudiše a Eduarda Kučery, zakladatelů Avastu. Ve snaze ovládnout přední českou logistickou společnost se rodinná kancelář spojila s jedním z největších fondů světa, britskou společnostíCVC Capital.

Po stopnutí byznysu ve Španělsku zastavil český startup Rohlik své působení v další zemi. Po necelém roce provozu ukončil letos v březnu rozvážení potravin v Itálii, kde fungoval pod značkou Sezamo. Tuzemská firma se dlouhodobě soustředí na úspěch v Německu, kde by měla během následujících měsíců pohltit konkurenčního internetového prodejce Bringmeister, který patří pod českou investiční skupinu Rockaway.

Zájezdy s přímým odletem z Prahy do skutečně exotických destinací jsou na trhu teprve od roku 2021. Na produkt, který insideři z oboru jednotně hodnotili jako vysoce rizikový s potenciálem vysokých ztrát pro cestovní kanceláře, tehdy vsadil Čedok. A vyplatilo se. O dva roky později – v právě začínající „zimní“ sezoně od října do dubna – tvoří zájezdy do destinací typu Dominikánská republika, Zanzibarr či Thajsko nepostradatelný zdroj až miliardových příjmů. Spoléhá na ně nejen nejstarší česká cestovka, ale i konkurenční Fischer, Exim Tours nebo cestovní agentury.

Vláda schválila nákup 24 amerických letounů F-35, celkem vynaloží 150 miliard korun. Částka podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) obsahuje i veškeré výdaje na přípravu provozu v Česku.

Trh energií je od poloviny ledna tohoto roku možná až nečekaně stabilní. Cena elektřiny u ročního kontraktu se od té doby drží v relativně úzkém pásmu a nepřekračuje hladinu 150 eur za megawatthodinu, u plynu se cena stejného množství energie drží pod 60 eury. Pro odběratele to je dobrá zpráva, ale jen částečně. Šéf Pražské energetiky (PRE) Pavel Elis se domnívá, že pro tuto chvíli se prostor pro další výraznější zlevnění energií už vyčerpal.

Dodavatelé energií se v posledních měsících předhánějí v tom, kdo nabídne nižší cenu. Přesto se nejlepší nabídky na elektřinu pro nové zákazníky stále pohybují v blízkosti čtyř tisíc korun za megawatthodinu. To je více než dvojnásobek ceny předkrizového tarifu. Co čekat do budoucna?