Ředitel Balíkovny Hőrzenberger končí, v čele ho vystřídá Martin Kment
- Adam Hőrzenberger končí ve funkci ředitele Balíkovny k poslednímu únoru na základě vzájemné dohody s vedením České pošty.
- Důvodem jeho odchodu je především změna priorit státu, který po nástupu nové vlády zastavil plány na prodej této balíkové služby.
- Vedení podniku nově převezme Martin Kment, bývalý ředitel logistických služeb České pošty, který byl dříve i kandidátem na generálního ředitele celého státního podniku.
Ředitel Balíkovny, logistické služby státního podniku Česká pošta, Adam Hőrzenberger ke konci února skončí ve funkci. Uvedly to v pátek Hospodářské noviny na základě vyjádření Hőrzenbergera. Odchází podle svých slov po vzájemné dohodě s vedením České pošty, mimo jiné kvůli změně priorit ze strany státu pro vývoj Balíkovny, kterou chtěla předchozí vláda prodat.
„Ke konci února dojde na základě vzájemné dohody s vedením České pošty k ukončení mého působení na pozici ředitele odštěpného závodu. Balíkovna nyní vstupuje do další etapy v kontextu širších změn a aktualizovaných priorit vlastníka – tedy státu,“ sdělil Hőrzenberger, který se stal šéfem Balíkovny loni v dubnu. Předtím působil ve skupině Packeta, která provozuje logistickou službu Zásilkovna.
Prodej Balíkovny je u ledu
Svou balíkovou službu Česká pošta loni vyčlenila do samostatného odštěpného závodu. Cílem státu původně bylo z Balíkovny vytvořit komerční firmu a prodat ji. Po změně vlády se ale proces podle HN zastavil. Mluvčí pošty Matyáš Vitík deníku potvrdil, že o prodeji se teď nejedná. „Balíkovna standardně doručuje balíky a její budoucnost je věcí diskuse a reálných možností, o kterých se povede seriózní debata založená na faktech. Žádná jednání o prodeji už neprobíhají,“ uvedl.
Balíkovnu nově povede podle HN někdejší ředitel divize logistických služeb České pošty Martin Kment. Sám se ale podle deníku nyní nechtěl k vývoji dění okolo České pošty a Balíkovny vyjadřovat.
Kment byl jedním z uchazečů o post generálního ředitele České pošty. Předchozího ředitele pošty Miroslava Štěpána odvolal v lednu, krátce po změně vlády, ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Jedním z úkolů Štěpána, kterého do funkce jmenoval Metnarův předchůdce Vít Rakušan (STAN), byla právě transformace České pošty spojená s prodejem Balíkovny. Poté Metnar vypsal tendr na šéfa pošty, který však vnitro následně zrušilo, když výběrová komise nikoho ze 13 uchazečů nedoporučila ke jmenování. Prozatímně státní podnik vede ředitel divize sdílených služeb pošty Ondřej Škorpil.
Metnar už loni v prosinci odvolal také deset z 15 členů dozorčí rady České pošty. Podle HN skončil také finanční ředitel pošty Milan Hladík.