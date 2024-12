Česká dálniční síť se od úterka do soboty rozroste o téměř sto kilometrů. Tolik nových úseků vměstnaných do necelého týdne představuje nový rekord, který řidiči ocení především na jihu Čech a Moravy. Celkem Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) za letošní rok zprovozní 111 kilometrů a poprvé v historii tak překoná 100kilometrovou hranici za rok.

Jako první se během pouhých pěti dnů otevře v úterý dopoledne kompletně zprovozněný úsek dálnice D4. Jedná se o vůbec první dálnici v Česku, která vznikla v režimu PPP. Třípísmenná zkratka označující spolupráci veřejného sektoru se soukromým značí zásadní změnu ve způsobu financování tuzemských dopravních staveb.

Úsek mezi Příbramí a Pískem má na starosti francouzské sdružení Via Salis, jehož firmy ho postavily a také ho budou následujících 25 let provozovat. Státní kasa se přitom vyhnula jednorázové počáteční investici do zbudování dálnice, což by byl standardní postup. Místo toho bude stát během následujícího čtvrt století splácet 17,8 miliardy korun. D4, která propojí Prahu s Pískem a řidičům ušetří asi dvacet minut, tak většina dělníků opouští 43 měsíců od začátku výstavby.

Ve čtvrtek se bude stříhat páska také na moravském triu D48, D49 a D55. Týdenní „sprint“ pak v sobotu vyvrcholí otevřením úseku D3, jenž vede kolem Českých Budějovic až do Kaplice poblíž hranic s Rakouskem.

„Zkrátka se to tak v harmonogramu staveb sešlo,“ vysvětluje v Česku nevídané vměstnání stovky kilometrů nových dálnic do jediného týdne mluvčí ŘSD Jan Rýdl. „Ty stavby nejsou ze sta procent hotové, budeme je ještě několik měsíců dokončovat. Jsou ale ve stavu, kdy zvládnou běžný provoz v režimu předčasného užívání. Že je daná stavba bezpečná, musíme uznat my jako investor, stavební úřad, dopravní policie a další složky. Je to běžný postup,“ dodává Rýdl.

V sobotu tak padne rekord z roku 1997. Tehdy se za celý rok otevřelo 94 kilometrů nových dálnic, tedy o 4,9 méně než mezi tímto úterkem a sobotou. Paradoxně ani při rekordním tempu ŘSD nesplní svůj slib – původně totiž avizovalo 118 kilometrů dálnic otevřených v tomto roce. Zvládne necelých 110, v létě totiž dokončilo deset kilometrů na D7 a D6. Loni bylo zprovozněno jen přes patnáct kilometrů.

Dálnice přibývají rekordním tempem

Vláda Petra Fialy (ODS) tak má slušnou šanci na splnění slibu, jímž se zavázala v programovém prohlášení z ledna 2022, tedy že do roku 2025 rozšíří dálniční síť až o dvě stě kilometrů. Před aktuálním týdnem plným rekordů zvládla otevřít asi šedesát kilometrů. Pro příští rok silničáři počítají s otevřením 80 kilometrů, což by byl „historicky druhý nejvyšší počet i s dokončením úprav na D1“, uvedl šéf ŘSD Radek Mátl. Bude se jednat například o úseky na D35, která může částečně odlehčit D1 v propojení Čech a Moravy. Stavět se budou i další části karlovarské D6.

Zatímco si ministr dopravy Martin Kupka (ODS) pochvaluje rychlou výstavbu, stínový ministr dopravy hnutí ANO Martin Kolovratník nešetří kritikou. „Ovoce, které sklízíme dnes, zasadila stínová vláda hnutí ANO už před deseti lety. V roce 2013 výstavba téměř stála. Změnili jsme klíčové zákony a zajistili jsme rekordní peníze do přípravy projektů,“ uvedl na síti X.

Mluvčí stavební společnosti Eurovia Iveta Štočková na dotaz e15 zároveň upozorňuje, že je třeba vnímat rozdíl mezi rychlostí výstavby a rychlostí stavebního řízení: „Bohužel stavební řízení ještě nejsou tak rychlá, jak bychom si přáli, a to především kvůli komplikacím s digitalizací a dlouhým povolovacím řízením.“

Celkem by měla česká dálniční síť na konci roku dosahovat 1501 kilometrů. Dalších více než 257 km – rovněž rekordních – je navíc podle dat ŘSD ve výstavbě. Tento týden se také po čtrnácti letech začala stavět chybějící jihovýchodní část Pražského okruhu kolem Říčan.

