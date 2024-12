Silničáři otevřeli tři úseky dálnice D55 na jižní Moravě, odvedou tranzitní dopravu

Dálnice D55 podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) uleví mnoha lidem v obcích, které dosud trpěly tranzitní dopravou. Denně jimi projede přes 10 tisíc aut, někde je se jejich počet podle ministra blíží až 20 tisícům. „Už nyní se lidem v této části Zlínského a Jihomoravského kraje výrazně zrychlí cestování směrem na Rakousko a Slovensko. A v budoucnu bude D55 z hlediska dálniční sítě stěžejní komunikací pro cestu ze severní části Česka směrem na jih,“ uvedl Kupka.

Na úseku D55 mezi Babicemi a Starým Městem na Uherskohradišťsku pracovali silničáři od roku 2020, dlouhý je téměř 8,5 kilometru. Budování dalšího úseku mezi Starým Městem a Moravským Pískem na Hodonínsku trvalo přes tři roky, dlouhý je 8,8 kilometru. Alespoň částečně otevřený už je také zhruba 4,1 kilometru dlouhý úsek mezi Moravským Pískem a Bzencem, staví se od předloňska.

Zatímco první dva úseky jsou průjezdné zcela, úsek z Moravského Písku do Bzence zatím pouze z poloviny, tedy jedním jízdním pruhem v každém směru. Jeho výstavbu provázejí problémy. Stavbaři se tam potýkají se složitými geologickými podmínkami a vysokou hladinou spodní vody. „Práce ve zbývajících dvou pruzích by v tomto úseku měly trvat minimálně do poloviny příštího roku,“ řekl ve čtvrtek mluvčí stavební společnosti Skanska Ondřej Šuch.

Nové úseky dálnice D55 odvedou tranzitní dopravu ze silnice I/55 procházející Babicemi, Huštěnovicemi, Starým Městem, Uherským Hradištěm, Kunovicemi, Ostrožskou Novou Vsí, Uherským Ostrohem a Veselím nad Moravou i ze silnice II/427 mezi Starým Městem, Kostelany nad Moravou, Nedakonicemi, Polešovicemi a Moravským Pískem. Obě silnice jsou dopravně přetížené. Na několika stech metrech podél vybudované dálnice osadili dělníci rozměrné sítě na ochranu ptáků. Dálnice D55 je první v České republice, která je takovými sítěmi vybavena.

Loni začala výstavba mostu přes řeku Moravu u Napajedel na Zlínsku, který bude též součástí dálnice D55. S jeho otevřením počítá ŘSD příští rok na podzim. Stavbu navazujícího sedmikilometrového úseku dálnice D55 mezi Napajedly a Babicemi plánuje ŘSD zahájit v roce 2026, dokončení předpokládá v roce 2029. Od roku 2023 stavbaři budují více než 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D55 z Olomouce do Kokor na Přerovsku. Jeho zprovoznění plánují silničáři v roce 2025.

Po kompletní dostavbě dálnice D55 v budoucnu propojí střední, jihovýchodní a jižní Moravu. Dlouhá bude více než 100 kilometrů, u Břeclavi se napojí na dálnici D2. Celá by měla být hotová do roku 2033.