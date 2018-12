Brexit bez dohody by zastavil růst letecké dopravy, varuje asociace letišť | E15.cz

Pokud Velká Británie vystoupí z Evropské unie bez uzavření dohody upravující další vzájemné vztahy, zamrzne jakýkoli další rozvoj letecké dopravy mezi ostrovním královstvím a kontinentem. Upozornila na to asociace provozovatelů evropských letišť ACI Europe, podle níž to vyplývá z posledních plánů Evropské komise na zachování stávajících leteckých linek přes Lamanšský průliv pro případ „tvrdého“ brexitu.

Připravovaná evropská regulace zajišťuje, aby všechny aktuálně provozované letecké linky mezi Velkou Británií a EU mohly zůstat v provozu i po 30. březnu 2019, a to nejméně dalších 12 měsíců bez ohledu na to, zda se podaří dojednat dohodu o brexitu.

Ve stejném dokumentu ale zároveň Komise uvádí, že během téhož dvanáctiměsíčního období nebudou moci britské aerolinky otevírat nové linky do EU ani navyšovat počet letů na stávajících linkách. „Pokud Velká Británie recipročně uplatní stejné opatřění na evropskou sedmadvacítku, ve výsledku by to odvětví znamenalo ztrátu 140 tisíc budoucích letů a téměř 20 milionů cestujících na britském a evropském trhu,“ uvedl generální ředitel ACI Europe Olivier Jankovec.

Naopak návrh dohody, o níž budou hlasovat britští poslanci a posléze členské státy EU, by zajistil, že britské a evropské aerolinky budou moci nadále otevírat nové linky a přidávat frekvence bez jakýchkoli omezení, dodává ACI Europe.

Obavy z brexitu bez dohody nutí k akci i britský letecký průmysl. Evropské úřady v současnosti zpracovávají stovky žádostí o povolení obchodvovat s evropskými aerolinkami, napsala agentura Reuters.

Evropský regulátor EASA umožnil především britským firmám specializujícím se na údržbu a opravy letadel podat takzvané předběžné žádosti pro případ, že nebude dojednána žádná dohoda o přechodných podmínkách podnikání mezi EU a Británií. „Připravujeme se na nejhorší,“ řekl výkonný ředitel EASA Patrick Ky. Podle údajů EASA s unijními aerolinkami spolupracuje zhruba 900 britských firem.