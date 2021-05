Budoucnost pražského letiště: Přibude ranvej, rychlodráha i park | E15.cz

Z pražského letiště by se v příštích letech mělo stát modernější prostředí plné zeleně. V plánu je výstavba nové ranveje i rychlodráhy, která dopraví cestující z letiště až do Brna. Letiště Praha, zadavatel rekonstrukce celého komplexu, chce letiště zmodernizovat, zpřehlednit a do středu zájmu bude stavět především chodce. Zatímco nová ranvej by měla fungovat přibližně do deseti let, termín proměny celého letiště zatím není znám.