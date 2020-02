Kupovali by. Elektromobily jsou však pro Čechy moc drahé | E15.cz

Vozy na elektrický pohon zatím netáhnou, loni jich automobilky v tuzemsku prodaly jen 636. Počet registrací přesahuje tři tisíce. Hlavním důvodem nízké poptávky trhu je vysoká pořizovací cena. Ukazuje to průzkum agentury Stem/Mark pro technologickou společnost Cleverlance, jehož se koncem loňského roku účastnilo 609 respondentů.

Značné pořizovací náklady na koupi elektromobilu vnímají jako hlavní nevýhodu tři čtvrtiny dotázaných mužů a téměř polovina žen. Od pořízení vozu odrazuje polovinu respondentů omezený dojezd. K výrazným nevýhodám patří také nízká životnost baterií i obavy z drahé servisní péče.

„Nejvýraznější dělicí linie, na které se mínění veřejnosti láme, je vysoká pořizovací cena versus ekologický provoz. Náklady na provoz, životnost baterií nebo cenu servisu nevnímají respondenti tak zásadně jako pořizovací cenu a krátký dojezd,“ uvádí ředitel dodávky Cleverlance Jiří Voldán.

„Cena je hlavní problém v celé visegrádské čtyřce. Prodejci ji budou muset maskovat leasingovými splátkami či jinak. Při vyšších nájezdech a rozumné ceně dobíjení dnes ale může vyjít výhodněji elektromobil než vůz s konvenčním pohonem,“ říká partner EY Petr Knap, který má na starosti automobilový průmysl. „Tržní podíl elektromobilů v Evropě se za celý rok 2020 může pohybovat kolem deseti procent,“ odhaduje.

Ceny elektromobilů se různí. Nejlevnějším je Citigo iV s dojezdem až 252 kilometrů od Škody Auto za 480 tisíc korun. Nejprodávanější elektromobily jsou ale o stovky tisíc dražší. Nissan, který loni prodal 139 elektromobilů, nejvíce v Česku, účtuje například za model Leaf s dojezdem 300 kilometrů téměř 900 tisíc. Za stejnou cenu a s podobným dojezdem nabízí Hyundai model Ioniq Electric. BMW prodává model i3 za více než milion a počítá s dojezdem téměř 300 kilometrů.

Rychlému růstu prodejů nepomáhá ani řídká síť čtyř set dobíjecích stanic, kterých sice přibývá, ale jejich nedostatek se má dál prohlubovat. Do roku 2025 jich v Česku budou chybět zhruba tři tisíce, varoval dříve prezident Sdružení automobilového průmyslu Bohdan Wojnar. Energetické firmy tvrdí, že se počet stanic do čtyř let ztrojnásobí.

Zatím tak o elektromobily jeví zájem výhradně firmy, v jejichž flotilách parkuje přes devadesát procent všech v Česku prodaných vozů na elektřinu.

„Tlak na pořizování elektromobilů bude růst hlavně ve veřejných firmách a pravděpodobně i u soukromých společností – zejména pokud elektromobily přinesou podnikatelům benefity. Poptávka u běžných spotřebitelů poroste nejpomaleji,“ řekl loni deníku E15 Karel Havlíček, toho času prezident Asociace malých a středních podniků a živnostníků.

Navzdory dosavadním nízkým prodejům elektromobilů v Česku plánují automobilky uvést na trh desítky nových modelů, aby vyhověly emisním limitům Evropské unie. Jen společnost Škoda Auto má do konce roku 2022 představit deset modelů s různým stupněm elektrifikace. Mateřský koncern Volkswagen chce do elektromobility investovat do roku 2024 přes 1,5 bilionu korun.