České dráhy jednají o koupi Leo Expressu | E15.cz

„Leo Express má aktiva a prostředky, která by se mohly hodit do našeho vozového parku. Neoperuje jenom v Česku, což je pro nás zajímavý fakt,” řekl Nebeský s odkazem na přítomnost dopravce například v Německu. “S firmou začínáme jednat, důvodů je více. Máme investiční apetit, co se týká dalších dopravců. Nelákají nás ani tak vlaky, jako spíš autobusy. Je to výborné doplnění portfolia našich služeb,“ vysvětlil Nebeský.

Přestože dle nejhoršího scénáře, se kterým dráhy pracují, může skončit státní dopravce za letošní rok ve ztrátě až několika miliard korun kvůli pandemii koronaviru, na takovouto akvizici by peníze našel. „Máme výhodu, že jsme velká stabilní skupina. Nějakou akvizici si i v dobách finančně nepříznivých můžeme dovolit,“ řekl Nebeský.