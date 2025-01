Národní dopravce České dráhy (ČD) v loňském roce do provozu uvedl 144 nových vlaků a lokomotiv za téměř 19 miliard korun. Z hlediska modernizace vozového parku jde o rekordní rok. Pro dálkové linky dráhy převzaly osm vlaků ComfortJet, víc než stovku nových vlakových souprav začaly dráhy provozovat na regionálních trasách. Letos dráhy do konce roku plánují nasadit do provozu 14 z 20 objednaných ComfortJetů pro dálkovou dopravu, řekl ministr dopravy Martin Kupka. České dráhy loni přepravily 168,45 milionu lidí, zhruba o 2,5 procenta víc než o rok dřív.