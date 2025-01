Konce legendárních jídeláků, jak by o běžných vozech řada nadšenců hovořila, si povšimla i některá zahraniční média. Britský The Economist dává „knedlíkový expres“ Českých drah do pozitivního kontrastu ve srovnání s německými Deutsche Bahn (DB), které popisuje jako symbol zbědované německé ekonomiky. Berlínský deník Der Tagesspiegel zase s obdivem poukazuje na fakt, že se pokrmy v končících vozech drah „neohřívají v mikrovlnce jako u Deutsche Bahn, ale na sporáku či v troubě“.

Pro zajímavost: na aktuálním zimním menu drah se nachází kulajda s houbami, jako hlavní chod pak guláš z divokého prasete se špekovými knedlíky, nakládanou zeleninou a cibulí. V nabídce jsou i bramborové špalíčky s dýňovou omáčkou a sýrem. Jako dezert pak cestující na trase spojující české a německé hlavní město mohou dostat švestkový crumble, tedy švestky zapékané pod křupavou drobenkou. Der Tagesspiegel v této souvislosti upozorňuje na rozdíl v cenách obou zmíněných dopravců. Zatímco na palubě drah platí pasažér 2,35 eura za plzeňské pivo, u DB vydá 4,30.

Němcům budou proslulé jídeláky dle Der Tagesspiegelu chybět, ale Češi o ně nepřijdou. Dráhy je přesunou na některé tuzemské dálkové tratě, mohly by jezdit například na lince mezi Prahou a Ostravou. Konec deseti stávajících jídelních vozů WRmz souvisí s postupným nasazováním moderních vlaků ComfortJet, které mají vůz s restauračním oddílem s 18 místy k sezení, oproti stávajícím vozům tedy zhruba s polovičním počtem. Toho lituje The Economist: „Knedlíkový expres vyniká atmosférou starodávné pražské hospody, kde se čas zastavil někdy ve dvacátém století.“

Podívejte se, jak vypadá stávající „knedlíkový expres“ a jak budou vypadat bistrovozy, které ho nahradí:

Comfortjety s bistrovozy budou jezdit maximální rychlostí 230 kilometrů v hodině, staré jídelní vozy jsou stavěny na 200 kilometrů za hodinu. Podle mluvčího drah Filipa Medelského se tedy přesunou na linky, kde jejich technické parametry budou stačit. „Obměna bude postupná, začne přibližně v polovině roku, tedy na projížďku starým jídelákem je ještě času hodně,“ řekl Medelský.

V nových vlacích se podle mluvčího velké restaurační vozy nahrazují kombinovanými vozy s kuchyní, restauračním oddílem a klasickým oddílem první nebo druhé třídy. „Podobný systém a vybavení kuchyně jako v Comfortjetu už dnes funguje například v railjetech nebo ve vlacích Pendolino,“ dodal Medelský.

České dráhy nasadí nové jídelní vozy

K menšímu počtu míst v nových restauračních oddílech podle něj dráhy přistoupily kvůli novému trendu nabídky občerstvení přímo na místa cestujících v první třídě. Na svá místa si podle něj jídlo častěji odnáší také cestující druhé třídy. „Restaurační vůz funguje v plném klasickém rozsahu služeb, byť nezaujímá už celou plochu jednoho vozu,“ uvedl Medelský.

Oproti původním jídelním vozům podle mluvčího nové vozy nemají klasické sporáky ale konvektomaty. Nabídka jídel podle Medelského zůstane v nových vozech stejná, dráhy počítají také se zachováním stejného rozsahu personálu. Nových restauračních vozů ComfortJet bude 20, kromě linky do Berlína budou nasazeny také na další mezistátní linky.