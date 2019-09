Kupec nebude žalovat České dráhy | E15.cz

„Není proti čemu bojovat, protože oficiální důvod pro mé odvolání byla ztráta důvěry,“ vysvětlil Kupec svůj názorový obrat pro deník E15. Manažer vedl dráhy deset měsíců.

Ke ztrátě důvěry měly dozorčí radu vést informace z bezpečnostních složek, které měly být předány policii k prošetření. Obvinění ale nikdo nekonkretizoval. „Jde o důvěrné informace, byly natolik závažné, že členové rady pana Kupce odvolali,“ vysvětlil už dříve postup tehdejší předseda dozorčí rady Karel Pospíšil.

„Nyní je jasné, že celé mé odvolání byla účelová záležitost. K žádnému mému obvinění nedošlo. To dokazuje pravdivost mých předešlých vyjádření - že mi byla nabídnuta dohoda, abych rezignoval, a vzápětí se objevila tato konstrukce se zprávou Bezpečnostní informační služby,“ řekl E15 Kupec. Právní cestou by prý mělo smysl se bránit jen v případě, pokud by byl nařčen z konkrétního přečinu.

České dráhy zatím na dotazy E15 neodpověděly.

Po Kupcově odvolání vedl dráhy z pozice místopředsedy Radek Dvořák. Toho ve středu vystřídal politický náměstek ministerstva pro místní rozvoj Václav Nebeský.