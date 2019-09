Pražský dopravní podnik spojí síly se soukromníky | E15.cz

Největší pražská firma založí první společný podnik se soukromým investorem, a to ve formě akciové společnosti. Dopravní podnik se dohodl na podmínkách spolupráce se společností Nové Holešovice Development náležící developerům Karlín Group a Ungelt Group. S ní DPP revitalizuje severní vestibul stanice metra Nádraží Holešovice a přilehlé okolí, začít by se mohlo do tří let. Deníku E15 to sdělil mluvčí DPP Daniel Šabík. Rozhodnutí představenstva DPP z minulého týdne dnes potvrdila dozorčí rada.