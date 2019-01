Český byznys s letenkami zažívá zlaté časy, prodeje rostou o desítky procent | E15.cz

Té narostl internetový prodej o patnáct procent. Množství prodaných letenek obě společnosti na rozdíl od portálu Letuška neuvedly. Letuška patřící společnosti Asiana meziročně téměř zdvojnásobila prodej letenek na necelých sedm set tisíc, jejich hodnota dosáhla 6,3 miliardy korun.

„Nejvíce se nakupovaly letenky do Prahy, Londýna, Barcelony, Říma a na Mallorku, podobné je to s letenkami objednanými s odletem z Česka,“ uvedla Nina Černá zastupující vyhledávač letenek Kiwi. Ten zprostředkoval nejvíce cest do Španělska, Itálie a Velké Británie – tyto destinace zaznamenaly strmý meziroční růst o 90, 85 a 70 procent.

Skladba prodaných letenek se však loni u Kiwi změnila. Zatímco v roce 2017 tvořily ty jednosměrné téměř sedmdesát procent prodejů a letenky zahrnující více destinací třicet procent, loni se poměr snížil na šedesát ku čtyřiceti. Zatímco v případě Kiwi rostly prodeje nejrychleji u evropských destinací, u Student Agency se to týkalo spojů mimo starý kontinent.

„Nejrychleji přibývaly lety do Šardžá ve Spojených arabských emirátech, Reykjavíku a na Mauricius. Z pohledu prodeje hodnotíme loňský rok jako další úspěšný,“ uvedla Věra Janičinová, obchodní ředitelka letenkového oddělení Student Agency. Průměrná cena prodané letenky činila necelých devět a půl tisíce korun. Nově si chce podnik dopomoci prodejem cest za zážitkem, nabízí například exkurze do nejvyšší budovy světa, dubajské Burdž Chalífa.

K růstu prodejů Asiany loni přispěly především zvýšený zájem o dálkové destinace a firemní cestování. „Již nevyhrává jen nejnižší cena, ale i nabídka služeb či typ letadla. Podíl vyšších cestovních tříd stoupá především u dálkových letů, meziročně o 23 procent na 5,2 procenta ze všech prodaných letenek,“ uvedl ředitel portálu Josef Trejbal. Z dálkových destinací vedl New York, za ním se umístily Bangkok, Dubaj a Kolombo.