Chci nabíjet elektromobil v domě, ale sousedi to zakázali. Jak se ochránit před rizikem požáru?
Čistě elektrických aut v Česku relativně rychle přibývá a s nimi i potřeba majitelů dobíjet v domácím prostředí. Instalace dobíjecího zařízení a kabeláže do společných prostor se však může ukázat jako neřešitelný problém například v bytových domech se společnou garáží, kde je třeba souhlasu ostatních členů sdružení vlastníků jednotek. Takový případ popsala na konci července redakce e15. Vlastníci návrh zamítli mimo jiné kvůli obavám z možných nákladů na likvidaci škod vzniklých z případného požáru při dobíjení. Jak se tedy vůči této teoretické hrozbě správně pojistit a na co si dát pozor?
V Česku jezdí zatím necelých padesát tisíc čistě elektrických bateriových osobních automobilů, jejichž odbyt letos roste meziročně o více než polovinu. Ze sta prodaných nových osobních vozů jich skoro šest pohání baterie. I proto je téma jejich pojišťování čím dál významnější nejen pro pojišťovny, ale i pro samotné uživatele, jak potvrzují oslovené pojišťovny.
„Kabely povedou šachtou, kudy už vede jiná elektroinstalace. Vše bude napojené na mou vlastní přípojku z bytu. Instalaci i revizi si zaplatím sám. Vše je bezpečné,“ popisoval svůj záměr na schůzi SVJ vlastník bytu i jednoho z mnoha garážových stání v domě. Souhlas SVJ však nedostal i kvůli obavám z nesprávné instalace kabeláže, možného vzniku požáru při dobíjení a z hrazení vzniklých škod.
Zástupci oslovených pojišťoven nicméně popisují, že jen samotná revize k ochraně obyvatel domu nestačí. „Provedená revize majitele wallboxu (nástěnného dobíjecího zařízení) sama o sobě nezbavuje případné povinnosti nahradit škodu či újmu. Pokud by například došlo k požáru, hasiči by zkoumali nejen revize a technický stav dobíjecí stanice, ale také to, jak vlastník při nabíjení postupoval. Zda neporušil návod k obsluze nebo nezanedbal pravidelnou údržbu,“ říká mluvčí Generali České pojišťovny Jan Marek.
Elektromobily, dobíjení a správné pojištění
Ke stejnému přezkoumání situace by došlo i v případě, kdy by byla dobíjecí stanice nainstalovaná přímo stavební firmou, což se týká obvykle nových bytových domů. Klíčové jsou v takových situacích závěry hasičů.
Pokud by skutečně došlo ke vzplanutí elektromobilu při jeho dobíjení, jakkoliv je takových případů zcela zanedbatelné množství, Kooperativa pojišťovna by vycházela právě ze zprávy hasičů. „Pokud k závadě dojde na straně vozidla, pak se i nabíjení považuje za provoz vozidla a z povinného ručení uhradíme škody vzniklé na majetku třetích osob. Tedy uhradíme škodu na nemovitosti, na vedle zaparkovaných autech a tak dále,“ uvádí mluvčí Kooperativy Jan Káňa. Naopak pokud by se jednalo o závadu elektroinstalace či nabíjecího zařízení, pak by škody z povinného ručení neuhradila.
Z pohledu Allianz je v takovém případě myslitelná i úhrada z povinného ručení elektromobilu, případně z majetkového pojištění celé budovy. Cena u povinného ručení je u čistě elektrických vozů vyšší než u konvenčních. Důvodem je škodní frekvence a výše průměrné škody – oba faktory v případě elektromobilů indikují vyšší hodnoty, proto je pojistné vyšší, uvádí Kooperativa.
Zástupci pojišťoven shodně zdůrazňují, že základním předpokladem pro vyplacení jakéhokoliv pojistného je správná instalace dobíjecího zařízení. V opačném případě by zodpovědnost za způsobené škody přebírala buď společnost, která zařízení instalovala, nebo revizní technik.
„Vzhledem k různým možným okolnostem vzniku škody či újmy nelze vyloučit, že by odpovědnost byla sdílená. V praxi to znamená, že by mohli být odpovědni všichni zúčastnění – podle toho, jaké konkrétní pochybení či opomenutí nějaké povinnosti by se prokázalo,“ uvádí Jan Marek z Generali České pojišťovny.
Jednotlivé produkty pojišťoven, které mají být odpovědí znepokojeným členům například výše zmíněného SVJ, se různí stejně jako přístup k těmto případům obecně. Například Generali pojišťuje wallboxy už v rámci základního pojištění celé stavby. A to proti všem nebezpečím, vůči kterým se klient hodlá ochránit, jelikož jde, podle Generali, de facto o stavební součást nemovitosti.
Wallboxy jsou automaticky pojištěné i u nových bytových domů, kde jsou instalovány stavitelem na základě projektové dokumentace se všemi revizemi. „U starších budov, kde je nutné wallboxy instalovat dodatečně, tato zařízení standardně nepojišťujeme, dokážeme to ale v rámci individuálního posouzení,“ dodává Marek z Generali.
V takovém případě by se však pojišťovna pídila po patřičných revizích, a především po tom, zda členové SVJ dali k instalaci souhlas. Alternativním řešením může být pojištění odpovědnosti, které se dle Generali vztahuje i na škody vzniklé používáním a provozem dobíjecího zařízení.
Ochrana pro elektroauta
Kooperativa případně nabízí pojištění samotné baterie vozu – to se vztahuje nejen na zničení baterie například při autonehodě, ale také na škody způsobené přehřátím nebo zkratem. Allianz zase zahrnuje rizika spojená s dobíjecí stanicí do balíčku autopojištění. Klienti případně mohou využít pojištění majetku, protože je dobíjecí stanice považována za stavební součást pojištěné budovy, ovšem za jedné podmínky: „Klient jen musí zahrnout cenu nabíjecí stanice do celkové pojištěné částky budovy.“
Rozsáhlé pojistné události, které by byly způsobené dobíjením elektrovozů, zatím pojišťovny v Česku neevidují. V souvislosti s elektromobily obvykle řeší běžné události typu autonehod, poruch, případně odtahů vybitých vozů.