Na český trh vstoupí v příštím roce francouzský startup Electra, který provozuje síť rychlonabíjecích stanic pro elektrická auta. Do roku 2030 by jich v tuzemsku chtěl mít kolem osmdesáti. Zákazníky by si firma ráda získala hlavně díky „uživatelsky přívětivému systému“ a nižším cenám.