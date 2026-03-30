Konec drahého benzinu? Ministerstvo financí připravuje regulaci marží
- Ministerstvo financí připravuje legislativní zastropování marží obchodníků s palivy.
- Vláda zvažuje snížení spotřební daně u pohonných hmot pro zmírnění dopadů inflace.
- Premiér vyzval velké distributory k okamžitému snížení cen a omezování zisků z krize.
Stát připraví opatření k zastropování marží obchodníků s pohonnými hmotami. Podle vlády jsou v některých případech neadekvátní. Na dnešní tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Kabinet dnes jednal se zástupci největších distributorů paliv v Česku, kterým představil svůj postoj k maržím. Znovu se s nimi podle premiéra Andreje Babiše (ANO) sejde ve středu. Kromě toho nyní ministerstvo financí připravuje také několik variant pro případné snížení spotřební daně u paliv, ve čtvrtek je projedná vláda na mimořádném jednání.
Ceny paliv zvyšuje konflikt na Blízkém východě, který začal 28. února. Nejprodávanější benzin Natural 95 za poslední dva týdny zdražil o 3,66 koruny na průměrných 41,36 Kč za litr a nafta o 6,29 koruny v průměru na 48,08 Kč za litr. Proti konci února je průměrná cena benzinu o téměř osm korun vyšší a dieselu skoro o 15 korun, plyne z víkendových údajů společnosti CCS.
Premiér už v závěru minulého týdne vyzval hlavní distributory pohonných hmot Orlen, MOL a OMV, aby snížili ceny paliv a nezneužívali konflikt na Blízkém východě. Situací by se podle něj měl zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Úřad následně uvedl, že situaci na trhu velice pečlivě sleduje. „Jestliže zjistíme známky možného protisoutěžního jednání, jsme připraveni okamžitě zasáhnout,“ řekl ve čtvrtek mluvčí ÚOHS Martin Švanda.
Schůzka ve Strakovce
V pondělí dopoledne se Babiš ve Strakově akademii sešel se zástupci firem MOL, OMV, Shell, EuroOil a Orlen. „Představili jsme jim náš pohled na situaci, jejich marže totiž často nejsou adekvátní. Podle nás by u nafty měly být marže kolem 3,50 koruny a u benzinu 2,50 koruny,“ řekl Babiš. Znovu bude se zástupci firem jednat ve středu. „Budeme pokračovat v jednání, uvidíme, jak budou reagovat,“ dodal premiér. Vláda by se následně měla sejít ve čtvrtek.
Ministerstvo financí mezitím podle Schillerové připravuje opatření k regulaci marží obchodníků. „Ceny pohonných hmot jsou mimořádně důležité pro vývoj inflace a ekonomiky,“ zdůraznila ministryně. Podle ní nastal okamžik, kdy už musí vláda reagovat na prudký růst cen paliv. „V některých případech dochází k neúměrnému navyšování marží,“ řekla. Jejich zastropování podle ní umožňuje legislativa. Opatření by podle ministryně mělo eliminovat zneužívání současné situace na trhu.
Ministerstvo současně s tím připravuje několik variant případného snížení spotřební daně u paliv. To by podle Schillerové mohlo v kombinaci s regulací marží snížit ceny pohonných hmot. Nejvhodnější variantu by měla ve čtvrtek vybrat vláda.