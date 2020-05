Eurocontrol pomůže českému ŘLP půjčkou až tři čtvrtě miliardy | E15.cz

Evropská agentura pro řízení letového provozu Eurocontrol jedná s bankami o úvěru ve výši 1,2 miliardy eur, který by rozdělila mezi evropské ŘLP. České ŘLP by z tohoto balíku mohlo už v červnu získat asi tři čtvrtě miliardy korun. „Podaří-li se vyjednat úvěr, podniky budou dostávat až do října asi polovinu plánovaných nákladů,” potvrdil deníku E15 generální ředitel státního podniku Jan Klas.

Podle Klase jde o reakci na rapidní propad letecké dopravy, který tvrdě zasáhl aerolinky a v přímé návaznosti i evropské letové dispečery. „České ŘLP má měsíční náklady v tomto období 150 milionů, celkem by se tak jednalo o částku zhruba 750 milionů korun pro náš podnik,” uvedl. Úvěr by evropské podniky začaly splácet nejdříve v příštím roce, úrok by neměl být vysoký.

Eurocontrol získal už dříve mandát od členských států včetně ČR jednat s bankami o úvěru. „Rádi bychom jednání ukončili do konce května, aby mohla přijít první platba v polovině června,” dodal Klas.

Eurocontrol už dříve umožnil krizí likvidity zmítaným aeroliniím odložit platby evropským ŘLP za navigování, a to za období od února do června. Zpětně budou dopravci platit od letošního prosince a dál příští rok. Mimo jiné výpadek těchto příjmů ŘLP má částečně kompenzovat úvěr Eurocontrolu. „Peníze, které se vyberou zpětně od aeroliní, půjdou na splácení úvěru,” vysvětlil Klas.

Část evropských ŘLP podle Klase zvažuje zásadní zdražení poplatků aerolinkám. Čeští dispečeři by ceny ale měnit neměli. „Dostaňme cestující do letadel a letadla do nebe a rizika nesme společně,” nabádá Klas.

Další peníze by měl podnik získat ve formě účelové dotace od českého státu, a to ve výši až půl miliardy korun od ministerstva dopravy. „Do budoucna nelze vyloučit například ani případné poskytnutí návratné bezúročné finanční pomoci, ale vše bude záviset na dalších analýzách a vyhodnocování potřeb státního podniku,” řekl dříve deníku E15 mluvčí rezortu František Jemelka.

ŘLP dlouhodobě patřilo k vysoce ziskovým státím podnikům, nyní ale kvůli krizi očekává ztrátu za letošní rok 1,2 miliardy korun.