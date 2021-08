Geis: řízení firmy v časech covidu | E15.cz

„V covidovém období se náš celkový objem leteckých a námořních zásilek zvýšil dvouciferně. Převládala námořní a vlaková přeprava z Asie, a to hlavně díky nárůstu přepravy zdravotnického materiálu,“ říká David Knobloch, prokurista společnosti Geis CZ Air + Sea.

„Nedostatek letecké kapacity zapříčinil už na jaře 2020 přesun zboží na vlakovou a námořní cestu. Jenže i ta se zakrátko vyčerpala, začala kolabovat a projevil se i nedostatek volných kontejnerových jednotek. Tento trend pokračoval i v podzimních a zimních měsících a prakticky s touto situací bojujeme dodnes. V důsledku toho cenová hladina vzrostla na historická maxima, kde se v současnosti stále drží,“ popisuje David Knobloch s tím, že firma byla zahlcena neustálým hledáním nových možností přepravy a rekalkulací cen. „Nehoda v Suezu to ještě umocnila a dá se očekávat, že situace s nedostatkem kapacity na straně jedné a rostoucí ceny na straně druhé bude nadále přetrvávat,“ dodává Knobloch.

V kritických časech firma vyzkoušela projekt přímého spojení kamionem z Asie do Evropy po cestě dlouhé téměř 10 tisíc kilometrů. „Tento produkt přímého tahače z Číny si zcela jistě ponecháme, velmi se nám osvědčil,“ připomíná prokurista.

Přibylo B2C příjemců

Během pandemie se zároveň v pozemních přepravách změnila skladba příjemců. Klesly počty zásilek do retailu a přibylo doručování na soukromé adresy. „Podíl B2C příjemců kontinuálně rostl, zatímco objemy zásilek do retailu se proměňovaly se zpřísňováním a rozvolňováním protiepidemických opatření,“ vysvětluje Petr Družkovský, provozní ředitel Geis CZ, a dodává, že kvůli většímu podílu zásilek na soukromé adresy se změnily ukazatele produktivity a výkonů vozidel. „Také narostl rozsah poskytovaných přidaných služeb, jako například telefonní avízo, dvoučlenné posádky a realizace výnosu do parta,“ připomíná Družkovský, který předpokládá, že část objemů zásilek přesunutých do e-shopového prostředí už zůstane natrvalo. „Proto i my už trvale ponecháme některé řidiče, kteří prošli potřebným proškolením, odděleně jen v oblasti doručování na soukromé adresy,“ dodává Družkovský.

I Geis CZ se ovšem musel vyrovnat s vládou nařízenými opatřeními proti šíření koronaviru. „Jako velmi přínosné se ukázalo oddělení jednotlivých směn tak, aby nedocházelo k jejich setkávání. I v případě výpadků zaměstnanců na jedné směně bylo zajištěna zastupitelnost zaměstnanci z ostatních směn,“ uvádí Jaroslava Šindelářová, HR manažerka společnosti.

„Nepotkávání se“

Všechny zmiňované faktory umocněné ještě nedostatkem pracovníků, kteří onemocněli nebo zůstávali doma s dětmi, kladly významné nároky na řízení firmy. „Standardním nástrojem řízení u nás ve firmě jsou pravidelné meetingy managementu na nejrůznějších úrovních a zaměřeních. Rovněž vlastní odborné týmy mají svá pravidelná osobní setkání. V době covidu jsme tyto platformy přesunuli do on-linu,“ popisuje Jan Tafat, ředitel IT Geis.

„Používáme MS Teams, pro videokonference s rozsáhlejším počtem účastníků pak Zoom. Tyto nástroje byly ve firmě standardem, takže jsme nemuseli narychlo nic speciálního implementovat. Veškerý náš hardware je dimenzovaný tak, že videokonferenční systémy bez problémů zvládne jak výkonově, tak z hlediska periferií, webkamera a další potřebné vybavení jsou standardem,“ připomíná Jan Tafat. Jediný rozdíl byl podle něj v tom, že zaměstnanci firmy se připojovali nikoli z kanceláří, ale z domova. „Veškeré systémy jsme schopni spravovat a rozvíjet i vzdáleně, technologie VPN připojení jsou na to připravené. Nicméně servis hardwaru si vyžádal osobní přítomnost techniků ve firmě, kteří se pravidelně střídali. V době pandemie jsme udržovali dostatečnou pohotovostní zásobu notebooků, která byla k dispozici zaměstnancům na home office,“ dodává Tafat.

„Určitě ale i do budoucna část komunikace zůstane on-line ve větší míře, než tomu bylo v minulosti. Dovede ušetřit spoustu času, ale musí se využívat v rozumné míře tak, abychom mohli rozvíjet sociální vazby ve firmě,“ uzavírá Jan Tafat.

