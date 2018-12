Italsko-česko-kazašské konsorcium odstoupilo od smlouvy na opravy dálnice D1 | E15.cz

José Mourinho končí na lavičce Manchesteru United! Nepovedený start do sezony stál zkušeného portugalského kouče po dvou a půl letech ve funkci místo, slavný celek je v Premier League aktuálně až šestý s propastnou devatenáctibodovou ztrátou na vedoucí Liverpool. „Klub by chtěl poděkovat Josému za jeho práci pro Manchester United a přeje mu mnoho úspěchů do budoucna,“ uvedl klub ve stručném prohlášení.