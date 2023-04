Jak dobýt světové trhy z jižní Moravy? Chytrými sklady, věří Honeywell | e15.cz

Od otevření nového centra pro automatizaci skladů letos v únoru už měla firma sjednat či předjednat vyšší desítky kontraktů za stovky milionů až jednotky miliard korun. Zákazníky primárně z řad evropských pošt, doručovacích služeb i velkých internetových obchodů láká na automatické dopravníkové a třídící systémy, které mají s minimální účastí lidských pracovníků zefektivnit pohyb balíků napříč sklady, třídicími centry či překladišti.

„Vítejte na našem fotbalovém hřišti,“ říká Ivo Veverka z Honeywell Intelligrated, oddělení zabývajícího se řešením pro chytré sklady. Na ploše haly o šesti tisících metrů čtverečních podnik vyvíjí, testuje a potenciálním zákazníkům prezentuje systém pásových a válečkových dopravníků řízený vlastním softwarem. Balíků, které tu kmitají rychlostí až 3,5 metru za vteřinu, zvládne za hodinu roztřídit až 24 tisíc. S těmito ciframi hraje Honeywell o to, aby rozmnožil své zakázky u lídrů nejen e-commerce také mimo Severní Ameriku. V zámoří už takto spolupracuje například s Amazonem, UPS, FedExem, Pepsi či Walmartem.

„Velcí hráči nejen z řad e-commerce už mají od poradenských firem předem spočítané úspory, které by jim typově taková investice přinesla. K nám přijdou a řeknou, o co přesně mají zájem. Navržení řešení na míru pak zabere měsíce, samotná příprava technologie pak týdny,“ popisuje Veverka.

Právě čas hraje v sílícím e-commerce klíčovou roli. I čeští zákazníci si velmi rychle zvykli na možnost doručení zboží do jednoho či dvou dnů. Vybavenost skladů tak může hrát zásadní roli při dobývání trhu - jen v Česku přitom činil obrat odvětví e-commerce v loňském roce 197 miliard korun. Vyšší byl jen v roce 2021, kdy vrcholila vlna pandemií umocněného nakupování přes internet.

V konkurenci německého Siemensu, americké Dematic či švýcarské Swisslog a mnoha dalších chce Honeywell uspět mimo jiné i díky takzvaným „botičkám“. „Nazýváme tak naší patentovanou technologii soft touch. Balík jedoucí po páse botičky nenasměrují na vedlejší dráhy nárazem, ale přiblížením, lehkým dotykem a odklonem. Může se to zdát jako detail, obchodníkům ale může ušetřit i desítky minut odstavené linky denně, tedy významné finanční ztráty,“ říká Veverka. Konvenční technologie totiž podle něj čas od času zapříčiní pád balíků či jejich zaseknutí na dopravníku.

Video se připravuje ... Takhle fungují patentované "botičky" v praxi. • VIDEO E15

Byznys s chytrými sklady ovládne v příštích letech ten, kdo dokáže nejefektivněji robotizovat, mají jasno v jihomoravském „Silicon Valley“. Brněnský Honeywell má proto do dvou let uvést na trh dopravníkový systém, který nebude vyžadovat žádnou lidskou manuálně pracující obsluhu. „Obsazení stovek pracovních míst bude dál potřeba. Akorát se nebude jednat o rutinní manuální práci, ale o ovládání softwaru či elektromechaniky,“ dodává Veverka.

K největším domácí hráčům, kteří těží z růstu e-commerce a kteří zainvestovali do modernizace skladů, patří například Zásilkovna. Během pár let jí vyrostl obrat z nižších stovek milionů na jednotky miliard. Desítky milionů tak vložila do svého robotického království v pražských Štěrboholích. Depo funguje teprve přes rok, investice se už ale mají pomalu vracet.

Úkol postavit automatizované řešení, které by zvýšilo potenciál společnosti a zároveň bylo ekonomicky výhodné, dostal před lety manažer Zásilkovny Tomáš Dort. Splnit ho prý zabralo jeho týmu 65 tisíc hodin. „Jednou o tom budu povídat vnoučatům,“ zavtipkoval dříve ve vyjádření pro E15 Dort. Samotné zbudování Robodepa poté trvalo několik měsíců.

Až čtrnáct tisíc objednávek denně dokáže odbavit také nový sklad Rohlíku. On-line prodejce potravin tak v některých lokalitách zkrátil dobu doručení z 90 minut na hodinu díky systému AutoStore.

Svou největší jednorázovou investici za více než miliardu korun nasměrovala do rozvoje logistického centra v Chrášťanech také Alza. Nová technologie měla dle největšího českého e-shopu zkrátit dobu expedičního procesu ze dvou hodin na méně než půl hodiny.