Bez lidí. Uvnitř robotického království Zásilkovny, kde vládnou stroje | e15.cz

Robotizovat celý sklad nebylo ambicí Zásilkovny. Holding Packeta, který tuto přepravní společnost vlastní, cílil na znásobení schopností prostoru, který má k dispozici. Balíčků z e-shopů chodilo čím dál více a vedení společnosti si uvědomilo, že buď bude muset brzy přestat přijímat nové zakázky, nebo najde způsob, jak monotónní lidskou práci vylepšit pomocí robotizované síly.

Úkol na 65 tisíc hodin

„Hledali jsme řešení, které bude při rychlém růstu Packety rychle škálovatelné, tedy jednoduše rozebíratelné a přenosné,“ uvedla při spuštění robodepa zakladatelka společnosti Simona Kijonková. A není divu, Zásilkovna měla ještě v roce 2016 obrat necelých 200 milionů korun, v roce 2021, což je poslední rok, za který jsou známé hospodářské výsledky společnosti, to bylo už 4,7 miliardy korun. V praktických číslech to také znamená o desítky milionů převezených zásilek více.

Proto skoro před třemi lety dostal manažer Tomáš Dort za úkol postavit pro Zásilkovnu takové automatizované řešení, které by zvýšilo potenciál společnosti a zároveň bylo ekonomicky výhodné. „Není jednoduché se do toho pustit, protože saháte do nejzákladnějšího procesu, na kterém tato firma stojí. Zásilkovna se hodně pohybuje v nulách a jedničkách, ale základem je stále přesouvání zboží z bodu A do bodu B,“ říká zkušený manažer v prvním robotizovaném depu Zásilkovny ve Štěrboholích.

Vymyslet způsob, jak to český start-up provede, zabralo týmu Tomáše Dorta v souhrnu 65 tisíc hodin. „Jednou o tom budu povídat vnoučatům,“ říká s úsměvem Dort, který má zkušenosti například z České spořitelny, Mallpay nebo z továrny na start-upy Creative Dock. Robodepo se pak podařilo postavit během několika měsíců.