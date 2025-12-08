Praha má nový multifunkční prostor LEVEL9 s kapacitou až 120 osob
- LEVEL9 je nový multifunkční eventový prostor v pražských Vinohradech, který nabízí 600 m² designového prostředí s panoramatickým výhledem a kapacitou až 120 osob.
- Moderní prostor je vybaven profesionální audiovizuální technikou a flexibilním nábytkem, ideální pro konference, workshopy, firemní prezentace i tvorbu audio a video obsahu.
- Nachází se v budově Czech News Center.
Na pomezí pražských Vinohrad, Strašnic a Žižkova vznikl nový multifunkční eventový prostor LEVEL9. Deváté patro budovy na adrese Náměstí Marie Schmolkové 3493/1 nabízí 600 m² designového prostředí, dvě terasy s panoramatickým výhledem na Prahu a kapacitu až 120 osob. Je určen pro konference, školení, workshopy, firemní prezentace, networkingové akce i produkci video a audio obsahu. Prostor s bezbariérovým přístupem vznikl pod hlavičkou Czech News Center, jednoho z největších mediálních domů v České republice.
„LEVEL9 jsme vytvořili jako moderní a flexibilní prostor, který vytváří ideální podmínky pro prezentace, workshopy, setkávání, konference, panelové diskuse, přednášky, natáčení podcastů a pro další kreativní tvorbu. Nabízíme kvalitní techniku a variabilní uspořádání, které si klienti snadno přizpůsobí,“ říká Linda Laputka, Head of Events, CZECH NEWS CENTER a.s. „Umístění v sídle prestižního mediálního domu dodává LEVEL9 specifickou atmosféru – pod jednou střechou tu vznikají eventy, obsah i inspirace.“
Variabilní prostor s profesionální technikou
LEVEL9 je navržený tak, aby se maximálně přizpůsobil různým typům akcí. Díky systému sedmi oddělovacích závěsů lze celý prostor členit na menší části a vytvářet zóny pro prezentace, networking či zázemí speakerů. K dispozici je široká škála nábytku – od konferenčních polstrovaných židlí přes bistro stolky, „amerika“ stoly až po barové sezení.
Součástí je moderní audiovizuální výbava: stropní ozvučení, dvě projekční plochy s 4K UHD projektory, mixážní pult, bezdrátové a headset mikrofony a optické připojení k internetu s rychlostí 1 Gb. Díky velkým oknům je celý prostor velmi světlý a lze ho zatemnit žaluziemi. Moderní charakter a stylový design jsou ideální pro firemní a byznysové focení týmů i jednotlivých manažerů.
Zázemí pro jakýkoli catering, produkci i hosty
Prostor doplňuje kompletní zázemí včetně šatny, přípravné místnosti, barového pultu a cateringové kuchyňky vybavené kávovarem, sodobarem, chladicími pulty, výrobníkem ledu a rychlomyčkou. Díky tomu lze v LEVEL9 realizovat malé i rozsáhlejší akce s občerstvením. Klienti mohou využít doporučené cateringové partnery nebo si přivést vlastní. K dispozici je i zkušený event koordinátor.
Místo s výhledem, energií a skvělou dostupností
Budova se nachází na náměstí Marie Schmolkové 3493/1 v Praze 10, v moderní čtvrti Hagibor, s přímým napojením na metro A (stanice Želivského) i tramvajové a autobusové linky. LEVEL9 je tak snadno dostupný pro pražské i mimopražské účastníky. Omezený počet parkovacích míst je přímo v budově, další možnosti jsou v okolních ulicích.
Prostor je umístěn přímo v sídle mediálního domu Czech News Center, kde sídlí redakce předních českých titulů – deníků, časopisů, online magazínů i webových projektů. Díky tomuto kontextu má LEVEL9 zázemí dynamického pracovního prostředí, které přirozeně podporuje prezentace, konference i tvorbu obsahu.