Chytrý elektromobil za předplatné, co si sám naplánuje opravu. Jaké bude auto budoucnosti? | e15.cz

Takřka veškerá mobilní zařízení se dnes zdokonalují průběžnými aktualizacemi, ať už se jedná o vylepšování aplikací, bezpečnostních opatření nebo odstraňování chyb. S automobily to není a nebude jiné.

„Softwarem definované vozy připojené na síť se budou rozvíjet stejným způsobem, byť před sebou ještě mají kus cesty, než se stanou tak flexibilní jako telefony,“ uvádí web Automotive World. Připomíná, že většina automobilek už experimentuje se službami na vyžádání. BMW je nabízí skrze vlastní aplikaci nebo přes SIM kartu automobilu.

Systém průběžných aktualizací nebo zapínání a vypínání jednotlivých funkcí vozu na dálku představuje pro výrobce další cestu, jak posílit příjmy. Na rozdíl od příjmů, které plynou ze samotných prodejů vozů, nejsou příjmy z aktualizací nebo zpřístupňování funkcí zdaleka tak cyklické, naopak jsou stabilní, předvídatelné a skrývají velmi zajímavou marži.

Například Mercedes nedávno představil režim ročního předplatného, které umožní řidiči využít výkon vozu naplno a ne pouze v omezeném režimu. BMW testuje předplatné funkcí typu vyhřívané sedačky, koncern Volkswagen si zase pohrává s myšlenkou předpláceného systému autonomního řízení. Že bude trend předplácení jednotlivých funkcí sílit, potvrdil dříve v rozhovoru pro E15 i předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer.

Video se připravuje ... Výroba baterií do elektromobilů v mladoboleslavském závodě Škoda Auto. • VIDEO Škoda Auto

„Extrapolujete-li současné trendy do budoucna, uvidíte, že koupě auta bude méně významná než dnes. Důležitější bude pořízení mobility. Velkou roli budou hrát způsoby, jakými vozy nabízíme. To znamená, že auto bude vybavené všemi technickými funkcemi. My je zapneme či vypneme podle toho, jak si zákazník řekne. Někdo se bude jen chtít dostat z bodu A do B, jiný bude žádat autonomní řízení. Takhle si chceme vybudovat novou významnou větev příjmů,“ vysvětlil Zellmer.

Narážel i na fakt, že napříč mladšími generacemi bude slábnout poptávka po přímém vlastnictví vozu. Potřeba dojíždět do práce každý den slábne a s ní i poptávka po vlastním automobilu. Když platit za vůz, tak jen v okamžiku, kdy je zapotřebí, ať už skrze předplatné, sdílení vozu nebo klasickou zápůjčku.

„Leasingy tu existovaly roky coby způsob vyhnutí se osobnímu vlastnictví. Předplatná jsou ale odlišná: obvykle jsou kratší, flexibilnější a častěji zahrnují pojištění a servis,“ píše Automotive World. S auty za předplatné experimentují například značky jako Audi, Lexus, Nissan, Porsche nebo Volvo.

K řadě třetích stran, které se na tomto rozšiřujícím se byznysu chtějí přiživit, patří i klasické autopůjčovny. Je to pro ně logická cesta, jak rozšířit vlastní služby. Na trendové vlně se snaží svézt například i služba GetTransfer.com, jenž kromě automobilů nabízí dokonce i helikoptéry či sportovní letadla, a to skrze předplatná, nájmy či krátkodobé zápůjčky.

Mnohem užší propojení mezi výrobcem vozu a jeho uživatelem má mimo jiné výrazně zlepšit schopnost předcházet poruchám díky prediktivní údržbě. Pokročilá analýza využívající umělou inteligenci umožní vozu, aby sám včas upozornil na hrozící bezpečnostní problémy nebo blížící se nutný servis, a to jak řidiče, dealerství či přímo výrobce. Servis bude moci procházet diagnostiku na dálku a předem, což mu umožní včas objednávat patřičné díly.

Plně autonomní řízení, k jehož průkopníkům patří hlavně americká Tesla, má k plnému využití stále poměrně daleko, dřív by se ale řidiči mohli dočkat automatizovaného parkování. Takovou možnost již řada vozů umožňuje, ještě dál chce ale zajít BMW. Společně se společností Valeo spolupracuje na vytvoření automatizovaného parkovacího systému čtvrté úrovně. Ve hře je také automatizované nabíjení a mytí vozu.