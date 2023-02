Škoda Auto hlídá výrobu octavií a enyaqů magickým okem. Touží po něm i Porsche | e15.cz

Zhruba jeden vůz za minutu, model Octavie či elektrický Enyaq, sjíždí z hlavní výrobní linky Škody Auto v Mladé Boleslavi. Technická porucha, která by linku byť jen na několik minut zpomalila či zastavila, by tak znamenala hrozbu významných finančních ztrát v řádu statisíců korun a výše. Škoda proto ve svém hlavním závodě po pandemickém útlumu naplno rozjíždí technologii Magic Eye, která odhaluje poruchy předem. Škodovácké „magické oko“ by mohlo zamířit jak do závodů Porsche, jehož zástupci se na technologii přijeli koncem loňského roku do Boleslavi podívat, tak do továren dalších značek koncernu Volkswagen.