Z vývoje v letecké dopravě a v letectví obecně by se v posledních letech jednomu zamotala hlava. Aerolinky nejdříve vyčerpal covid, nyní se pro změnu jejich zaměstnanci moc nevyspí, když se musejí vypořádat s přílivem obnovené poptávky. Mnohé investory, kteří před lety vsadili na výrobce dopravních letadel, teď asi trápí nepěkné žaludeční obtíže… I takové symptomy má pásmová nemoc neboli jet lag. Nyní souhrnně v přehledu ze světa letecké dopravy na e15.

TÉMA

🛩️ Aerolinky trápí nedostatek letadel

Letos by převážná většina světových aerolinek měla přepravit více cestujících než v roce 2019 a definitivně tak nechat za sebou následky pandemie nemoci covid-19. Dopravci by rádi rostli ještě rychleji, brzdí je ale kritický nedostatek letadel na trhu. Ten se nejen pro letošní rok stane jedním z hlavních prvků ovlivňujících dění v odvětví. Výrobci letadel v nejbližších letech poptávkový převis téměř jistě nezahladí. Do hry se vracejí dopravní letouny z druhé ruky, o které ještě před několika lety hlavně kvůli vyšší spotřebě paliva stál málokdo.

Když si dnes objednáte nové letadlo od Airbusu nebo Boeingu, dočkáte se přinejlepším v závěru tohoto desetiletí. A to pouze v případě, že se oběma výrobcům podaří naplnit ambiciózní plány navýšení výroby. Aerolinky, které se otřepaly z hluboké pandemické krize, kdy šetřily, na čem mohly, ve snaze dohnat ztracená léta objednávají nové letouny, aby mohly navázat na dříve obvyklé tempo obnovy flotil. A samozřejmě také aby mohly expandovat na úkor konkurence, která se s pandemií vypořádala hůře anebo ji vůbec nepřežila.

Množství zpráv, ve kterých se především dominantní výrobci dopravních letadel Airbus a Boeing chlubí objednávkami na trojciferné počty letadel, bylo loni zcela mimořádné. Počty nových objednávek za uplynulý rok oba výrobci zveřejní v lednu. Podle zdrojů agentury Reuters ale Airbus pravděpodobně překoná dosavadní rekord 1800 objednávek z roku 2014, podle Bloombergu bude objednávek dokonce více než dva tisíce. Boeing dosáhne kolem 1200 objednávek, dodává Bloomberg. Jde o takzvané hrubé objednávky, které zahrnují i později zrušené kontrakty či zakázky následně převedené na jiný typ letounu. Reálné počty objednávek bývají slabší o nižší stovky kusů.

Částečně jde o spirálu, která roztáčí sama sebe. Aerolinky a leasingové společnosti, které vidí, za jak dlouho se na ně v pořadníku zakázek dostane, raději objednávají více letadel, aby v relativně vzdálené budoucnosti netrpěly nedostatkem.

Pomalá výroba

A zatímco objednávkové knihy bobtnají, dodávky spíše váznou. Airbus i Boeing se potýkají s mnohými potížemi ve výrobě, mezi kterými vynikají především defekty motorů označovaných jako geared turbofan (GTF) od společnosti Pratt & Whitney. Nejen že se zpožďují dodávky pohonných jednotek do nových letadel, ale výrobce musí výrobní vady odstraňovat i u již nedávno dodaných letadel. Pratt & Whitney musí na letounech Airbus A320neo jen za první polovinu letošního roku vyměnit 650 motorů a původní jednotky podrobit inspekci, případně je opravit. Co to v praxi pro dopravce znamená, dobře ilustruje komentář aerolinek Wizz Air. „První odhady naznačují, že potenciálně dojde v druhé polovině finančního roku 2024 k omezení kapacity o deset procent,“ uvedla maďarská společnost. Finanční rok 2024 v případě Wizz Airu končí v březnu.

Trupy pro Boeing 737 MAX | Reuters

Boeing zase brzdí například problémy výhradního dodavatele trupů pro letouny 737 MAX, společnosti Spirit Aerosystems, o kterých jsem už v Jet lagu psal. Vedle finančních problémů firmy a stávek jde o výrobní vady na trupech letadel. „V tuto chvíli neočekáváme, že by objemy dodávek z roku 2018 byly překonány dříve než v polovině roku 2025,“ uvedla o dodávkách Airbusu a Boeingu poradenská společnost IBA.

Starší letadla zdražují

Aerolinky se tak musejí poohlížet po dodatečné kapacitě jinde. Poptávka po použitých letounech se prudce zvedá a pomalu naráží na strop daný prostým počtem volných strojů na sekundárním trhu. Ceny deset let starých letounů Airbus A320 a Boeing 737 vzrostly od ledna 2022 do října 2023 u některých konkrétních modelů letadel až o 19 procent, vyplývá z dat valuační společnosti Ishka, ze kterých citoval Bloomberg. Ceny rostou ve chvíli, kdy obvykle hodnota použitých letadel naopak začíná strměji klesat. Trh letadel zhruba v polovině životnosti přitom v současnosti čítá podle poradenské společnosti Cirium Ascend tucet Boeingu 737NG a méně než 25 letounů Airbus A20ceo.

Lepší situace nepanuje ani u pronájmů letadel. Šéf leasingové společnosti Air Lease Corporation Steven Udvar-Házy na zářijové konferenci Deutsche Bank prohlásil, že ceny pronájmu letadel s jednou uličkou za rok stouply o 30 až 40 procent. A třeba měsíční pronájem desetiletého Boeingu 737-800 podle Ishka za necelé dva roky podražil o 44 procent.

Tlak na trhu s použitými letadly zvedá i to, že velké aerolinky, které měly ve zvyku své flotily pravidelně obměňovat a zásobovat tak olétanými stroji zájemce, nyní kvůli nedostatku nových letadel usilují o prodloužení leasingu svých stávajících letounů, případně je od leasingových společností rovnou odkupují.

ZPRÁVY

🛩️ Kam se létalo v roce 2023

Datová společnost OAG zveřejnila přehled desítky nejvyužívanějších vzdušných tras uplynulého roku. Vede spojení mezi malajsijskou metropolí Kuala Lumpur a Singapurem, které využilo skoro 4,9 milionu lidí. Téměř stejně vytížené bylo spojení Káhiry a saúdskoarabské Džiddy, která je branou pro pouť do Mekky.

Třetí místo zaujalo spojení Hongkongu a Tchaj-peje, které ale ještě před pandemií, v roce 2019 obsazovalo v žebříčku první pozici. Přepravní kapacita na trase od té doby klesla o 43 procent. Naopak Singapur se letos do Top10 dostal hned třikrát, stejně jako letiště v jihokorejském Soulu.

Letiště v Singapuru | profimedia.cz

Jediným zástupcem Evropy i obou Amerik zároveň je spojení londýnského letiště Heathrow a newyorského Kennedyho letiště, tuto trasu využilo necelých 3,8 milionu cestujících. Fanouška geopolitiky by tato data jistě zaujala.

🛩️ Lufthansa po třech dekádách objednala menší letadla u Boeingu

Boeing 737 se vrátí do flotily německých aerolinek Lufthansa. Dopravce oznámil objednávku 40 těchto strojů s opcí na 60 dalších letounů, dodávky by měly proběhnout v letech 2026 až 2032.

Lufthansa objednává menší letouny s jednou uličkou poprvé za téměř 30 let. A Boeing 737 se v barvách Lufthansy objeví po dlouhé přestávce, poslední letadla tohoto typu dopravce vyřadil v roce 2016.