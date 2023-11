Nechte nás chodit na terapii, žádají piloti po těsně odvrácené katastrofě | e15.cz

Z vývoje v letecké dopravě a v letectví obecně by se v posledních letech jednomu zamotala hlava. Aerolinky nejdříve vyčerpal covid, nyní se pro změnu jejich zaměstnanci moc nevyspí, když se musejí vypořádat s návalem obnovené poptávky. Mnohé investory, kteří před lety vsadili na výrobce dopravních letadel, teď asi trápí nepěkné žaludeční obtíže… I takové symptomy má pásmová nemoc neboli jet lag. Nyní souhrnně v přehledu ze světa letecké dopravy na e15.

TÉMA

🛩️ Piloti zatajují zdravotní potíže. Motivuje je k tomu systém

Před dvěma týdny se pilot Alaska Airlines rozhodl ukončit svůj život. A nejen svůj. Během letu, kdy cestoval v kokpitu na třetí sedačce jako pilot mimo službu, zatáhl za táhla pro nouzové přerušení dodávky paliv k motorům v případě požáru. Posádka naštěstí rychle zareagovala, dodávku paliva k motorům obnovila dřív, než motory vyhasly, a s letounem nouzově přistála, aby kolegu předala policii. Ta jej obvinila z 83 pokusů o vraždu, z 83 činů veřejného ohrožení a z ohrožení bezpečnosti letadla. Pilot během výslechu uvedl, že v posledních čtyřiceti hodinách vůbec nespal, v nedávné době experimentoval s halucinogenními houbami, a přinejmenším několik měsíců trpí depresí.

Pokusy pilotů o sebevraždu, spáchané na palubě letadla plného cestujících, jsou vzácné. Všeobecně známý je případ Andrease Lubitze, pilota aerolinek Germanwings, který v roce 2015 počkal, až si jeho kapitán půjde odskočit, poté se zamkl v kokpitu a záměrně navedl letadlo do klesání. Airbus A320 narazil do svahu v předhůří francouzských Alp, nikdo ze 150 lidí na palubě nepřežil.

Potíže znamenají ztrátu práce

Ve Spojených státech případ pilota Alaska Airlines rozdmýchal již dlouho běžící diskusi o duševním zdraví pilotů a nastavení podmínek, za kterých mohou létat. Pravidla jsou v současnosti velmi striktní, pokud se pilot přizná k psychickým potížím nebo přímo deklaruje duševní onemocnění, znamená to dočasnou ztrátu pilotní licence – a tím pádem i zaměstnání.

Podobná pravidla platí po celém světě, včetně Evropy. Stačí přiznat relativně běžné psychické obtíže nebo i něco, co by bylo šlo popsat jako duševní nepohodu, a pilot nesmí do kokpitu. Pokud chtějí piloti získat osvědčení o zdravotní způsobilosti zpět, musejí prokázat, že už jejich potíže nepřetrvávají. Takový pilot pak musí absolvovat častější kontroly, aby se předešlo recidivě, vysvětluje pilot a letecký psycholog Josef Šupík.

V praxi to piloty vede k tomu, že své psychické potíže zatajují. „Při pravidelné zdravotní prohlídce jsme například tázáni, zda jsme v uplynulém období zaznamenali zvýšenou stresovou zátěž. Samozřejmě musíme odpovědět, že nezaznamenali, i přestože je to absolutní nesmysl vzhledem k tomu, že každý let, který absolvujeme, je o proti běžným činnostem přirozeně provázen zvýšenou stresovou zátěží,“ popisuje Šupík.

Procházíte třeba komplikovaným rozvodem? Na otázku v dotazníku, zda máte vztahové problémy, stejně musíte odpovědět, že ne. Protože jinak vedle zásadního životního zlomu, který rozvod obvykle představuje, budete velmi pravděpodobně čelit i ztrátě příjmu. „Systém musí počítat s tím, že je normální mít problémy a je normální je řešit,“ dodává Šupík.

Jeho názor souzní s voláním amerických pilotů, kteří na sociálních sítích vyzývají letecký úřad FAA, aby přehodnotil současná rigidní pravidla a nechal například piloty – bez ztráty práce – chodit na terapii a řešit tak zdravotní obtíže dříve, než vyvrcholí kolapsem.

Ono vyústění neřešených psychických problému může samozřejmě nabírat i jinou podobu, než sebedestruktivní čin. Shodou okolností byl před několika dny pilot Delta Air Lines obviněn velkou porotou z toho, že loni v létě ohrožoval kapitána svého letu zbraní, když se nedokázali shodnout na tom, jak reagovat na akutní zdravotní potíže jednoho z cestujících. Kapitán využil své autority a rozhodl o nouzovém přistání na blízkém letišti, kopilot následně vytáhl legálně drženou zbraň a nutil kapitána, aby pokračoval v letu.

Divíte se, že pilot mohl mít na palubě zbraň? Po teroristických útocích z 11. září 2001 se piloti v USA mohou přihlásit do programu, po jehož absolvování mají povoleno mít u sebe i během letu zbraň, kterou by mohli použít v případě ohrožení letu některým z cestujících.

Lžete, nabádá systém

Americký letecký lékař Brent Blue pro CNN popsal, jak může v praxi vypadat, když se pilot při pravidelné každoroční prohlídce přizná, že se léčí s depresí. Velmi pravděpodobně zdravotní osvědčení nezíská, a pokud bude chtít opět létat, čeká jej kolečko zdravotních prověrek u revizních lékařů a individuální prověrka od FAA, což může trvat přes rok a pilota v USA to bude stát několik tisíc dolarů.

FAA tvrdí, že piloty motivuje, aby své psychické potíže řešili včas, a dodává, že pokud piloti přiznají psychické potíže, ve velké většině případů mohou dál létat. Opak ale tvrdí například i Jennifer Homedy, šéfka úřadu NTSB, který se věnuje bezpečnosti v dopravě a má na starost i vyšetřování leteckých nehod. „Buď lžete a létáte, nebo vám to odepřou,“ uvedla pro CNN. „Vytvořili situaci, kdy jste buď zostuzeni, nebo umlčeni,“ řekla o pravidlech FAA.

Podle Šupíka nemají letecké úřady v Evropě ani v USA přehled o tom, kolik pilotů se s duševními potížemi potýká. A to právě proto, že piloti jsou systémem motivováni své problémy tajit. „Nikdo nebude riskovat roky velké dřiny a obrovské finanční a životní investice, které musel učinit na cestě stát se pilotem,“ říká. Šupíkova společnost Aviation Psychology nyní jedná s Úřadem pro civilní letectví o tom, že by spolu provedli výzkum v této oblasti mezi piloty, který by lépe popsal skutečný stav věci a mohl vést ke změně stávajících pravidel.

ZPRÁVY

🛩️ Dlouholetý šéf Qatar Airways odchází

Právě dnes se uzavírá angažmá Akbara Al Bakera v čele Qatar Airways. Z postu generálního ředitele katarských aerolinek odchází po 27 letech, stal se tak nejdéle soužícím šéfem některého z velkých světových dopravců. Za jeho působení se malé regionální aerolinky staly globálním hráčem, který se pravidelně umisťuje na předních příčkách řebříčků zákaznické spokojenosti.

Odcházející šéf Qatar Aiways Akbar al Baker Autor: Reuters

Nejen že Al Baker pozvedl Qatar Airways z malé společnosti s několika letadly na společnost disponující více než 250 letadly všech velikostí včetně těch vůbec největších, společnost také pod jeho vedením investovala do řady konkurentů, včetně Cathay Pacific, China Southern Airlines, International Airlines Group a LATAM Airlines. Qatar Airways si také svá letadla na rozdíl od mnoha jiných aerolinek přímo kupují, což z Al Bakera dělá jednu z nejvlivnějších osobností v celém odvětví.

Podle zdrojů magazínu Aviation Week odchází Al Baker dobrovolně. Zároveň ale vše dávají do souvislosti se sporem Qatar Airways a výrobce letadel Airbus o chyby laku v letounech A350. Vyhrocený spor se podařilo urovnat letos v únoru, přičemž hádky mohl i kvůli Al Bakerově otevřenosti a snad i jisté prostořekosti vůči médiím sledovat celý svět.

🛩️ Airbus obnovuje svou flotilu lodí

Airbus bude od roku 2026 postupně obnovovat svou flotilu, která přepravuje komponenty mezi jednotlivými závody. Nepůjde přitom o letadla, ale o trojici lodí. Ano, Airbus si pronajímá trojici plavidel, která zajišťují přepravu mezi jeho závody a závody dodavatelů ve Středozemním moři, a také mezi továrnou v Hamburku a závodem v USA, kde probíhá finální montáž některých letadel určených pro severoamerický trh.

Vizualizace nových lodí Airbusu Autor: Airbus

Nové lodě nebudou jen tak ledajaké. Na palubě budou mít šest zařízení, která připomínají nebývale vysoké komíny. Jde o takzvané Flettnerovy rotory, které fungují podobně jako plachty a pomáhají tak pohánět lodě. Airbus uvádí, že v roce 2030 by díky tomu měla jeho flotila lodí vytvářet polovinu emisí Co2 ve srovnání s letoškem.